‘Top Model’ está de volta: veja fotos do elenco após 31 anos

Após 31 anos, “Top Model” está de volta! Disponível no Globoplay a partir desta segunda-feira (23), a novela de 1989 conta a história da modelo Duda Pinheiro, interpretada por Malu Mader aos 23 anos. Além do glamour das passarelas, também fez sucesso com as histórias dos filhos de Gaspar (Nuno Leal Maia), que viviam todas as situações típicas da juventude.

Quando uma novela reprisa, quem não fica curioso para saber como está o elenco após décadas da primeira exibição? Confira o antes e depois de 14 atores de “Top Model“, além das descrições dos personagens, retiradas do site Memória Globo:

Malu Mader (Duda Pinheiro)

Sensual, esportiva, independente, impulsiva, “cabeça quente”, inteligente e engraçada, ainda com muitos resquícios de menina. Capaz de gestos irrefletidos. Consegue manter uma admirável resistência às investidas neuróticas de Cleide (Suzana Faíni), sua mãe. Até ser descoberta como top model, gosta de ir a festas, namorar e dançar. Sua nova carreira faz com que mude radicalmente e descubra a sofisticação, o glamour e o sucesso. Apaixona-se por Lucas (Taumaturgo Ferreira), mas não quer abrir mão do mundo que Alex (Cecil Thiré) lhe oferece.

Taumaturgo Ferreira (Lucas Pasolini)

“Grafiteiro paulista, um artista das ruas, introvertido e solitário. Romântico, vive um pouco à margem dos padrões normais. Não quer saber de estudo e passa a noite grafitando os muros da cidade. Faz parte de uma geração urbana completamente descrente, sem ambições e ideais. Apesar de rebelde sem causa, não é violento. Envolve-se em um crime quando tenta conseguir dinheiro para tratar da mãe, que acaba morrendo. Foge para o Rio em busca de um pai desconhecido, atrás de uma pista que a mãe escreveu antes de morrer: Zana. Conhece Gaspar (Nuno Leal Maia) e vai trabalhar com ele, pintando as pranchas de surf que o outro fabrica. Apaixona-se por Duda (Malu Mader).”

Nuno Leal Maia (Gaspar Kundera)

“Surfista no fim dos anos 1960, amante dos Beatles e dos Rolling Stones. Bom caráter, simpático, tipo do homem que ama as mulheres, só que elas não correspondem a esse amor. Suas três esposas o abandonaram, largando com ele os filhos Elvis (Marcelo Faria), Jane (Carol Machado), Ringo (Henrique Farias), Olívia (Gabriela Duarte) e Lennon (Igor Lage). Excelente pai, tem um lado brincalhão e juvenil, que encanta as crianças. Quer casar mais uma vez, para ter uma companheira que o ajude com os filhos. Trabalhador e competente. Sua total falta de ambição e a confiança excessiva nos outros o prejudicam. É o “Menino do Rio” quarentão, com a ideologia da época dos anos 1970. É filho de Morgana (Eva Todor) e irmão de Alex (Cecil Thiré).”

Carol Machado (Jane Fonda) – “Top Model”

“Filha de Gaspar (Nuno Leal Maia), sua amiga secreta e confidente. De temperamento esquentado, está na fase em que meninos e meninas são inimigos, e vive em perpétua briga com o primo Júnior (Rodrigo Penna), seu namorado.”

Marcelo Faria (Elvis Presley)

“Filho mais velho de Gaspar (Nuno Leal Maia). Protótipo do surfista atlético, saudável e ignorante, mas muito boa gente. Campeão de surf, pesca submarina e natação. Com talento inato manual, conserta as coisas da casa. Fissurado pela namorada, Tininha (Adriana Esteves).”

Gabriela Duarte (Olívia)

“Filha de um casamento anterior de uma das ex-mulheres de Gaspar (Nuno Leal Maia), vive com ele e seus filhos, completamente integrada à família. A menina que todo rapaz gostaria de namorar. Bonita, sem ser fatal, é extremamente feminina e faz o gênero despojada, sem muito enfeite. Descobre o amor quando conhece Artur (Jonas Torres). Sua paixão por ele tem a intensidade e a tragédia de um Romeu e Julieta.”

Henrique Farias (Ringo Starr)

“Filho de Gaspar (Nuno Leal Maia), naquela idade em que só pensa em sexo o dia inteiro. Malandro, esperto e intelectual, lê mais do que toda a família junta. Preocupa-se com a situação financeira do pai, sendo mais responsável do que ele. Tem uma relação especial com o irmão menor, Lennon (Igor Lage).”

Igor Lage (John Lennon)

“Caçula de Gaspar (Nuno Leal Maia), mimado pelo pai e pelos irmãos. Vive aventuras fantásticas com seu amigo inseparável, o cachorro Maradona. Muito ligado a Ringo (Henrique Farias), que é quem toma conta dele.”

Maria Zilda Bethlem (Marisa) – “Top Model”

“Carreirista desde jovem, casou-se com Gaspar (Nuno Leal Maia) imaginando uma ascensão rápida, mas se deu mal. Tem um filho com ele, Lennon (Igor Lage). Fingida, usa de chantagem emocional para reverter situações. Abandona Gaspar para se casar com Alex (Cecil Thiré), numa tentativa desesperada de melhorar de vida, frequentando altas rodas. Foi modelo antes do primeiro casamento e, como sabe o que deve ser feito para fabricar uma top model, Alex a usa para lançar Duda (Malu Mader).”

Regina Duarte (Florinda)

“Mãe de Olivia (Gabriela Duarte). Fotógrafa profissional e militante política, viajou pelo mundo afora, conhecendo pessoas importantes em vários países.”

Rita Lee (Belatrix/Maria Regina)

“Maria Regina adotou o nome esotérico em homenagem à vigésima estrela da constelação de Gêmeos. É mãe de Ringo Star (Henrique Farias) e Jane Fonda (Carol Machado).”

Susana Vieira (Bárbara Ellen)

“Mãe de Elvis (Marcelo Faria). Herdeira de poços de petróleo, de uma rede de hotéis e de uma produtora audiovisual, a milionária não pensava em deixar Dallas para viver no Brasil e veio ao país apenas para impedir o casamento de seu filho com Tininha (Adriana Esteves).”

Evandro Mesquita (Saldanha)

“Melhor amigo de Gaspar (Nuno Leal Maia) e, como ele, um surfista da antiga. Tem um trailer, onde mora, e vende sucos e sanduíches naturais na praia. Ninguém sabe, mas é formado em direito, obrigado pela família. Apaixonado por Naná (Zezé Polessa).”

Zezé Polessa (Naná)

“Saiu de um filme de Charles Chaplin. Solitária na cidade grande, vive na pobreza, batalhando de cabeça erguida e levando a vida com muito humor. Para ajudar os outros, mete-se em várias confusões. Tem uma paixão platônica e frustrada por Gaspar (Nuno Leal Maia), que não ousa confessar.”