Aos 57 anos, Alexandre Borges está casado?

Cotado para participar da próxima novela das 6 da TV Globo, Alexandre Borges continua na ativa na televisão aos 57 anos de idade. Nos últimos meses, ele fez participação em um dos folhetins da atual grade da emissora, também trabalhou em uma série e um filme do Grupo Globo, se dedicando bastante a carreira já consagrada. E além do trabalho, Alexandre Borges está casado?

Quem é a esposa do Alexandre Borges?

Alexandre Borges está solteiro atualmente. O último relacionamento público do famoso foi com a fotógrafa portuguesa Tatiana Coelho, com quem esteve entre 2017 e 2021. Depois do término, em junho de 2021, o ator contou em entrevista para a Quem que estava curtindo a solteirice e desde então não apareceu com nenhum novo romance na mídia ou redes sociais.

Antes, ele foi casado com a atriz Júlia Lemmertz por 22 anos. Os atores se casaram em 1993, época em que protagonizavam a novela Guerra Sem Fim, da extinta TV Manchete, em que viviam o par romântico Flávia e Cacau. Ela era uma médica que acabava sequestrada por bandidos que trabalhavam para Cacau, depois do chefão do crime ser ferido por um tiro. Uma atração surgia deste encontro e eles viviam um perigoso amor.

Alexandre e Júlia são pais de Miguel Corrêa, único filho do casal. O rapaz está com 23 anos de idade hoje em dia e se tornou cantor. Ele trabalha com o ritmo trap, uma das vertentes do rap, e em 2021 lançou sua primeira mixtape, intitulada Como Dançar Com Os Lobos vol.1.

Os dois se separaram em 2015.

Qual é a próxima novela do ator?

Alexandre Borges está cotado para o remake da novela Elas por Elas, próxima atração da TV Globo na faixa das 6. A produção vai substituir Amor Perfeito a partir de setembro. Ainda não há informações oficiais sobre o personagem do ator, mas segundo apuração da coluna de Duh Secco, do TV História, de junho de 2023, o famoso deve viver Pedro, irmão de uma das protagonistas, a personagem Natália, que seria vivida por Monica Iozzi, que deixou o folhetim por conta de um problema de saúde.

O último personagem de Alexandre Borges nas telinhas foi em uma participação especial na novela Amor Perfeito. Ele deu vida a Juscelino Kubitschek. Além disso, ele esteve na terceira temporada da série Cine Holliúdy e também estrela o filme Tempos de Barbárie, coprodução da Globo Filmes e Paris Filmes.

