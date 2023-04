Elas por Elas remake: o que sabemos sobre a novela até agora

Elas por Elas, exibida originalmente em 1982, vai ganhar um remake. A trama de Cassiano Gabus Mendes terá uma nova adaptação para o horário das 18h, de autoria de Thereza Falcão e Alessandro Marson. O folhetim substituirá Amor Perfeito no segundo semestre.

Quando estreia o remake de Elas por Elas?

A nova versão de Elas por Elas ainda está na fase de escolha o elenco. De acordo com informações publicadas pela colunista Patrícia Kogut, do Jornal O Globo, o remake da novela terá mudanças em relação a edição original, principalmente no que diz respeito aos romances - os autores vão investir mais nessa temática devido ao horário em que a trama será exibida.

Os perfis das sete protagonistas também serão diversificados, e a história se passará no Rio de Janeiro e não em São Paulo.

Os primeiros nomes do elenco já começam a circular na imprensa. Um deles é da atriz Deborah Secco, que deve viver Lara no remake de Elas por Elas. Os nomes das protagonistas serão mudados, de acordo com o Notícias da TV - quem interpretou essa personagem, que levava o nome de Márcia na versão original, foi a atriz Eva Wilma (1933-2021).

Outro nome que deve estar na próxima novela das 18h é Lázaro Ramos, segundo o colunista Flávio Ricco, do R7. O ator é o favorito para interpretar Mário Fofoca, papel que foi de Luís Gustavo na versão original da trama. No entanto, o jornalista afirma que há questões contratuais pendentes, já que o artista não faz mais parte do elenco fixo da emissora.

Thalita Carauta, sucesso como Mauritânia em Todas as Flores (2022), também deve compor o time de estrelas do remake de Elas por Elas.

Em que ano passou a novela original?

Elas por Elas foi exibida na Globo pela primeira vez entre maio e novembro de 1982, no horário das 19h. A trama de autoria de Cassiano Gabus Mendes teve 173 capítulos e foi dirigida por Paulo Ubiratan.

O folhetim é centrado na história de sete amigas que não se reencontram há 20 anos. Quem decide localizar o grupo é Márcia, a mais velha entre elas, e marca um encontro com as antigas colegas de escola em sua casa. Mergulhadas nas lembranças do passado e somando às coincidências do presente, a reunião das personagens afeta novamente a vida de todas elas.

Isso porque Márcia e Wanda estão envolvidas com o mesmo homem - Átila é casado com Márcia, mas também namora a amiga dela sem que elas saibam da existência uma da outra.

Depois da morte de Átila, Márcia contrata o detetive Mário Fofoca para descobrir quem era a amante de seu marido, que por coincidência é o irmão de Wanda. Ele conta com a ajuda de René, um advogado que se envolve com suas clientes para arrancar dinheiro delas.

Só que René se apaixona por Yeda, filha de Márcia considerada o "patinho feio". Todos acreditam que o pilantra só se aproxima da jovem pelo dinheiro dela, sem imaginar que ele está apaixonado de verdade.

Quando acaba Amor Perfeito?

Amor Perfeito fica no ar até o segundo semestre deste ano. A trama começou a ser exibida em março e será exibida por seis meses, em média. O remake de Elas por Elas chega na grande da emissora ainda este ano.

2023 ainda terá a estreia de Terra e Paixão, que será a substituta de Travessia a partir de 8 de maio no horário das 21h. O folhetim é de autoria de Walcyr Carrasco e terá temática rural, com Bárbara Reis, Johnny Massaro e Cauã Reymond como protagonistas.

O segundo semestre também conta com a estreia de Fuzuê, próxima novela das sete depois de Vai na Fé, além da exibição de Todas as Flores na TV aberta.