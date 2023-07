A data de quando termina a novela "Amor Perfeito" já foi definida pela Globo. A trama ainda tem um pouco mais de dois meses no ar antes da exibição do último capítulo da trama de Duca Rachid e Júlio Fischer, que será substituída pelo remake de um sucesso dos anos 80.

Novela Amor Perfeito termina em setembro

Amor Perfeito termina em 22 de setembro, sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no sábado. A informação foi adiantada pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV.

Apesar de um início morno em questão de audiência, a trama conseguiu crescer e já superou a aclamada "Mar do Sertão" (2022). A trama protagonizada por Renato Góes e Isadora Cruz terminou com média de 19,2 pontos, enquanto Amor Perfeito já estava com média geral de 19,3 pontos até a primeira semana de julho, segundo dados do Kantar Ibope.

A média também já é maior do que as obtidas por outras duas antecessoras, "Além da Ilusão" (2021), que terminou com 19,1 pontos, e "Nos Tempos do Imperador" (2020), com apenas 17 pontos.

Apesar de estar com praticamente a mesma média de audiência de Mar do Sertão, Amor Perfeito carece de repercussão nas rede sociais ao contrário de sua antecessora, que foi bem aceita pelo público. A queda no engajamento é um fator preocupante para a emissora, já que esse é um dos pontos usados pela Globo para "vender" o folhetim para anunciantes.

A falta de repercussão pode estar atrelada a falta de divulgação da novela por parte da emissora, que dá mais atenção para "Vai na Fé" (2023) e "Terra e Paixão" (2023).

Amor Perfeito é protagonizada por Camila Queiroz, nome já conhecido entre o público noveleiro da Globo, e o novato Diogo Almeida.

Quando estreia o remake de Elas por Elas?

O remake de Elas por Elas substituirá Amor Perfeito a partir do dia 25 de setembro, segunda-feira. A trama é uma nova versão da obra escrita por Cassiano Gabus Mendes (1929-1993), que contará com 161 capítulos e ficará no ar por seis meses.

Ainda segundo Bittencourt, a trama começará a ser gravada a partir de 17 de julho. A novela está sendo escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, os mesmos responsáveis por Nos Tempos do Imperador e "Novo Mundo" (2017).

As sete amigas protagonistas da história já foram escaladas. Deborah Secco, Thalita Carauta, Monica Iozzi, Isabel Teixeira, Maria Clara Spinelli, Karina Teles e Kézia Estácio são as mulheres que vão interpretar as estrelas da novela.

Algumas delas estiveram em destaque nos últimos anos. É o caso de Thalita Carauta, que fez sucesso interpretando Mauritânia em "Todas as Flores" (2022). A personagem foi uma das que mais repercutiu nas redes sociais e se tornou a queridinha do público.

Já Isabel Teixeira é bastante lembrada por ter interpretado Maria Bruaca no remake de "Pantanal" (2022). A atriz foi muito aclamada ao viver a submissa dona de casa, se tornando um dos grande destaques da teledramaturgia no ano passado.

Maria Clara Spinelli é a primeira protagonista transsexual da história das novelas. Anteriormente, a atriz esteve em A Força do Querer (2017) e Salve Jorge (2012).

O papel de Mário Fofoca fica com o ator Lázaro Ramos, que retorna aos folhetins depois de seis anos. O personagem é um dos mais icônicos e lembrados da novela.

Elas por Elas conta a história de sete amigas que não se reencontram há 20 anos. Uma delas, Márcia, decide localizar o grupo e marca um encontro com as antigas colegas de escola em sua casa. No entanto, lembranças do passado e somando às coincidências do presente começam a afetar a vida de todas elas.

