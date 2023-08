Aos 9 anos de idade, filho da Sandy nunca mostrou o rosto

A cantora Sandy, 40, tem um único filho, Theo, fruto do casamento com o músico Lucas Lima, 40. Já que a artista não mostra o rosto do herdeiro, muitas pessoas imaginam que o garoto ainda seja um bebê. No entanto, o filho de Sandy já está crescido e completará dez anos em 2024.

Por que Sandy não mostra o rosto do filho?

Theo nasceu em 24 de junho de 2014 e atualmente tem 9 anos de idade. O garoto é o único filho de Sandy com o marido Lucas Lima.

Filha de Xororó, da dupla com Chitãozinho, Sandy e Júnior cresceram na frente dos holofotes desde muito cedo. Quando tinha apenas 8 anos de idade, formou uma dupla com o irmão com quem lançou seu primeiro trabalho musical, o álbum "Aniversário do Tatú" (1991) Nos anos seguintes, os cantores estouraram por todo o país e se tornaram um dos maiores sucessos dos anos 2000. Agora, a cantora quer fazer diferente com seu herdeiro e dar o poder de escolha para ele decidir se quer famoso ou não.

Como o menino vive longe dos holofotes apesar de ter pais famosos, o público não acompanhou o crescimento do herdeiro como acontece com outras estrelas mirins - em comentários no Instagram, algumas pessoas até afirmam não saber que a artista tinha filho.

Aliás, pouco se sabe sobre o herdeiro. Theo foi visto raras vezes em público ao lado dos pais desde que nasceu e também não aparece em fotos publicadas por Sandy e Lucas nas redes sociais. Quase não há registros do garoto, com exceção de cliques feitos por paparazzis - ele está sempre de costas nas imagens ou é mostrado apenas partes de seu corpo.

A única ocasião que Lucas Lima publicou uma foto exibindo o rosto do filho foi em julho de 2022. O registro, antigo já que Theo ainda era bebê, mostra o menino ao lado da madrinha Patrícia Kisser, que faleceu aos 52 anos.

Sandy sempre foi bastante discreta sobre a vida pessoal e utiliza as redes sociais apenas para publicações sobre trabalho. Vez ou outra a cantora posta registros ao lado do marido, com quem está casada há 15 anos.

A artista voltou a falar sobre manter a privacidade do filho em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme em agosto deste ano. "Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo”, disse.

A cantora revelou que Theo herdou o lado musical dos pais e toca guitarra e bateria. O filho da Sandy é "nerd como o pai dele" e gosta de Star Wars, Guardiões da Galáxia e trilha sonora de filmes.

Atualmente, Sandy e Lucas moram em Campinas, cidade do interior de São Paulo. A cantora afirmou que não há paparazzi no município, o que ajuda a manter a identidade do filho privada. Se morasse no Rio de Janeiro, provavelmente a situação seria diferente já que muitas celebridades moram no local e atraem fotógrafos. A cantora também afirmou que fãs já viram Theo chegando com ela nos shows, mas respeitam a vontade da cantora de não divulgar o rosto do menino.

A famosa disse que Theo é quem vai escolher, no futuro, como e se quer se expor de alguma maneira. "Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama", afirmou.

Quantos anos Sandy tinha quando engravidou?

Sandy estava com 30 anos de idade quando engravidou do primeiro e único filho. O anúncio da gestação foi feito através das redes sociais da cantora.

A famosa e Lucas Lima namoraram entre 1999 e 2008, entre muitas idas e vindas. Os dois se conheceram em outubro de 1998 após a cantora assistir uma apresentação da banda Família Lima, na capital paulista. Na época, a filha de Xororó morava no interior de São Paulo enquanto seu amado residia no sul do país.

O relacionamento à distância não sobreviveu aos conflitos de agenda e o casal terminou. Sandy logo engatou um relacionamento com o ator Paulo Vilhena, com quem namorou entre janeiro e julho de 2020.

Em 2001, Sandy e Lucas se reencontraram e reataram o romance, que durou apenas até o ano seguinte já que a cantora o relacionamento era cheio de brigas, além dos pais dela inicialmente não apoiarem o namoro.

Foi apenas em 2004 que o casal decidiu dar uma terceira chance ao amor. Quatro anos depois, subiram ao altar para trocar alianças.

