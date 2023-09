Por que Sandy e Lucas Lima se separaram?

A cantora Sandy e o músico Lucas Lima anunciaram a separação nesta segunda-feira, 25, depois de 15 anos de casamento. Os famosos publicaram um comunicado em conjunto nas redes sociais, afirmando que não houve brigas, traumas nem mágoas, e pediram respeito e privacidade.

+ Aos 9 anos de idade, filho da Sandy nunca mostrou o rosto

Sandy e Lucas Lima anunciam divórcio

Os famosos disseram que este era o melhor caminho para a relação e que deixaram de ser um casal, mas com muito amor, respeito e amizade infinita. Sandy e Lucas Lima mantinham um relacionamento entre idas e vindas há 24 anos, até trocarem alianças oficialmente em 2008.

Os dois sempre mantiveram discrição em relação à vida pessoal, principalmente no que diz respeito à criação do filho, Theo, de 9 anos de idade. Sandy e Lucas optaram por não mostrar o rosto do menino publicamente, para que ele possa escolher se quer ser famoso ou não.

Há uma semana, a cantora publicou uma foto ao lado do ex-marido comemorando os 15 anos de casamento. "Te amo para sempre", escreveu. O comunicado da separação pegou os fãs de surpresa, já que não havia rumores de crise entre o casal e eles ainda apareciam juntos nas redes sociais

Leia o comunicado da separação de Sandy e Lucas Lima na íntegra:

Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também. E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido.

Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem.

Agosto e setembro foram marcados por términos de casais famosos

Sandy e Lucas Lima não foram os únicos famosos que colocaram um ponto final na relação recentemente. Ainda nesta segunda-feira, os cantores sertanejos Gustavo Mioto e Ana Castela também emitiram um comunicado anunciando o fim do namoro. Os dois estavam juntos desde junho.

Outro término que abalou o mundinho das celebridades no final de semana foi o de Lexa e MC Guimê. Os dois haviam decidido dar mais uma chance ao casamento depois do rapper ter sido expulso do BBB 23, mas a relação terminou novamente.

Nas redes sociais, circulam rumores de que o término ocorreu por conta de uma infidelidade da cantora. Os dois até deixaram de se seguir no Instagram. "Oi gente, eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre esse assunto", escreveu a famosa.

Na semana passada, Luísa Sonza e Chico Moedas também colocaram um fim no namoro de quatro meses. A loira expôs durante uma entrevista no Mais Você que foi traída pelo então namorado. O rapaz não se pronunciou até o momento.