Sandy e Wanessa Camargo são parentes ou não?

As cantoras Sandy e Wanessa Camargo tem muito em comum e já foram comparadas durante a carreira. As artistas tem a mesma idade, são filhas de cantores famosos do mundo do sertanejo e possuem anos de estrada na música, o que leva muita gente a questionar se elas são parentes.

VEJA – Quem são os pais de Debora Ozório na vida real?

Quem são os pais de Sandy e Wanessa Camargo

Para matar a curiosidade de muitos, revelamos que Sandy e Wanessa Camargo não são parentes. Aa cantoras não são filhas dos mesmos pais, e nem dividem laços familiares.

Sandy é filha do cantor Xororó, de 65 anos, com Noely Pereira de Lima, de 62 anos. Ela nasceu no dia 28 de janeiro de 1983 e hoje está com 40 anos de idade. O pai da famosa faz dupla com o cantor Chitãozinho há cinco décadas e é também pai de Junior, 39 anos, músico que cantou ao lado da irmã durante a infância e juventude.

Já Wanessa é filha de Zezé Di Camargo, de 60 anos. Também com 40 anos de idade atualmente, ela nasceu um mês antes de Sandy, em 28 de dezembro de 1982. Ela é fruto do relacionamento do cantor com Zilú Godoy, de 64 anos, sua ex-esposa. O casamento do casal durou três décadas e acabou em 2014. Na música, Zezé faz dupla com seu irmão Luciano.

Além das dúvidas sobre o parentesco de Sandy e Wanessa Camargo, rumores sobre uma rivalidade entre elas tomou conta de vários momentos das carreiras das artistas. Sandy canta desde pequena, enquanto Wanessa Camargo começou no mundo da música um pouco mais velha, no começo dos anos 2000.

Em 2022, Sandy lançou o projeto Nós Vóz Eles 2, que contava com a parceria de Wanessa na faixa “Leve”. Em entrevista ao Fantástico na época, a filha de Xororó deixou claro que elas nunca foram inimigas, como chegou a ser pintado na mídia anos atrás.

“Foi muito maravilhoso isso [o projeto juntas]. Fazia alguns anos que a gente tentava combinar uma parceria, uma coisa para gente fazer juntas. só que nunca dava certo. E quando eu fiz essa música chamada Leva, a Wanessa me veio na cabeça no mesmo momento. E quando eu mostrei para ela, ela se emocionou tanto e falou: vamos quebrar essa imagem que as pessoas tem antiga dessa nossa rivalidade falsa que criaram”, comentou a cantora.

Veja a canção que elas lançaram em 2022:

Leia também – Quem são os pais da Larissa Manoela?