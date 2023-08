Vídeo: Xuxa, Angélica e Eliana na Globo fazem história no Criança Esperança

"Dedinhos", "Vou de táxi" e "Ilariê" são alguns dos sucessos que marcaram a infância de milhares de brasileiros, fãs de Eliana, Angélica e Xuxa. E pela primeira vez o trio de loiras esteve junto na TV Globo para o Criança Esperança 2023, realizado na noite de segunda, 7. A apresentação histórica se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

Assista Xuxa, Angélica e Eliana no Criança Esperança

A apresentação de Xuxa, Angélica e Eliana começou com Vai de Táxi e depois o público recebeu Xuxa com o clássico Ilariê. Para completar, Eliana reviveu a canção Dedinhos e mandou um recado sobre a reunião das apresentadoras. “A vida toda tentaram nos colocar como inimigas mas não conseguiram, ao invés de rivalidade escolhemos a amizade”, disse.

Assista ao vídeo do show do Criança Esperança.

ILARIÊ ILARIÊ Ô Ô Ô É A TURMA DA XUXA NO #CriançaEsperança 🤩 pic.twitter.com/oYSGvX0EmO — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 8, 2023

Como doar para o Criança Esperança 2023

Doar para o Criança Esperança pelo telefone

A ligação para o Criança Esperança não é gratuita. O minuto custa R$ 0,39 para chamadas feitas do telefone fixo e R$ 0,71 para ligações feitas do celular. Também é somado o custo dos impostos, além do valor da doação.

Ligue para 0500 2023 007 para doar 7 reais;

Ligue para 0500 2023 020 para doar 20 reais;

Ligue para 0500 2023 040 para doar 40 reais.

Doar para o Criança Esperança por pix

É possível doar qualquer valor pelo Pix, sem nenhum custo adicional. Basta entrar no aplicativo de seu banco e inserir a chave: esperanca@unesco.org.

As doações feitas através do Pix vão direto para a UNESCO. A instituição recebe valores ao longo de todo o ano, não somente durante o período da campanha.

Doar para o Criança Esperança pelo site

Também é possível doar através do site do Criança Esperança 2023. O valor mínimo para a doação é de R$ 1. O público também pode optar por contribuições únicas ou mensais e colaborar com o projeto durante todo o ano.

Para participar, acesse o site, clique ou digite o valor desejado, escolha se será uma doação única ou recorrente e finalize via Paypal.