Angus Cloud iria participar da 3ª temporada de Euphoria?

Angus Cloud, morto aos 25 anos nesta segunda-feira (31), interpretava Fezco na série "Euphoria" da HBO. O personagem era um dos mais queridos pelo público e tinha um papel importante na história de Rue (Zendaya), que vai ganhar uma nova temporada nos próximos anos.

O que aconteceu com Angus Cloud de Euphoria?

A terceira temporada de Euphoria está confirmada pela HBO, mas deve chegar às telinhas apenas em 2025. Apesar de informações sobre o elenco ainda não terem sido divulgadas, era provável que o ator Angus Cloud estaria de volta para mais episódios.

O personagem tinha um arco de história importante na narrativa não só por ser o fornecedor de drogas de Rue, mas por estar envolvido no crime organizado desde cedo. Na segunda temporada, Fezco ganhou mais destaque e deixou um gancho em sua história para a próxima temporada - houve uma troca de tiros com a polícia, que baleou seu irmão mais novo Ashtray (Javon Walton), enquanto o personagem de Cloud estava sendo algemado.

Até então, apenas a atriz Barbie Ferreira, que interpretou Kat na trama da HBO, havia anunciado sua saída da terceira temporada.

Inicialmente prevista para 2024, os novos episódios do seriado devem atrasar em mais um ano por conta da greve dos roteirista de Hollywood, além da dedicação do diretor Sam Levison em "The Idol", série lançada recentemente na HBO Max.

"Não podemos começar as gravações, então a entrega dessa série - idealmente em 2025 - dependerá de quando pudermos retomar com Sam, que, agora, está encerrando as atividades de The Idol e focado apenas na pós-produção," afirmou Francesca Orsi, chefe de programação dramática da HBO, em entrevista ao portal americano Deadline em maio deste ano.

Angus Cloud morreu após lutar contra problemas de saúde mental. De acordo com a nota divulgada pela família, o ator estava sofrendo muito com a perda do pai, que faleceu recentemente. Euphoria foi seu primeiro e único trabalho de destaque na televisão.

