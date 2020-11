Com Bial, Barack Obama fala sobre Bolsonaro, Lula e Dilma

Pedro Bial entrevistou o ex-presidente americano Barack Obama, no “Conversa com Bial“, na segunda-feira (16). Quatro anos após deixar a Casa Branca, o político lançou “Uma Terra Prometida”, o primeiro volume de suas memórias, e falou em videoconferência sobre a obra, a pandemia e as eleições de seu País, além de ter que responder sobre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante a entrevista, Pedro Bial quis saber a opinião de Barack Obama sobre um comentário recente do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Ao rebater um posicionamento de Joe Biden (que assume a presidência dos Estados Unidos em 2021) sobre a Amazônia, afirmou que “quando acabar a saliva, tem que ter pólvora”. Ele acabou comparando o político do Brasil ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Posso dizer que, com base no que vi, as políticas dele, assim como as de Donald Trump, parecem ter minimizado a ciência da mudança climática. E o Brasil é obviamente um ator central na ação de poder ou não frear os aumentos de temperatura que podem causar uma catástrofe global. Tive a sorte com o presidente Lula da Silva e Dilma Rousseff de ter os dois trabalhando cooperativamente com a gente nisso. Acho que o Brasil no passado, foi um líder em relação a isso. Seria uma pena se deixasse de ser”, disse.

Ele também falou sobre as esperanças no combate ao novo coronavírus. “Sei que Joe Biden vai enfatizar a ciência quando se trata da existência da Covid-19. Precisamos nos mobilizar dentro no nosso país e de forma internacional para tentar dar um fim a essa pandemia. Mas, no fim das contas, os Estados Unidos e o Brasil têm muitas coisas em comum. O progresso que precisa acontecer, não só no hemisfério, mas no mundo, vai ser, em parte, determinado pela qualidade da relação entre os nossos dois países.”

Barack Obama elogia Lula