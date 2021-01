BBB 21: Mileide Mihaile despista participação em reality

A influenciadora Mileide Mihaile debochou sobre estar confirmada para entrar no BBB 21 em seu Instagram neste sábado (09). Assim como vários famosos, a ex de Wesley Safadão brincou sobre ser apontada como uma das participantes confirmadas para o reality da Globo.

Mileide no BBB 21?

Mileide Mihaile entrou na brincadeira sobre Léo Dias a confirmar para o BBB 21. Acontece que nos últimos dias, faltando pouco para o reality que começa dia 25, o jornalista do Metrópolis soltou vários nomes com possíveis participantes, como o cantor Jão, a gamer Thaiga, o ator Fiuk dentre outros.

“É isso mesmo gente estou passando aqui pra confirmar que eu fui confinada. Entrei agora já estou com minhas malas, e eu fui confirmada pelo Léo Dias. Inclusive, Dennis DJ vai fazer um funk sobre esse momento triunfal”, brincou Mileide, usando um filtro do Instagram escrito “confirmado por Léo Dias no BBB 21”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Após a brincadeira sobre o “confinamento”, ela apareceu no perfil de fofoca Gossip do Dia no Instagram e deixou um comentário. “Eu amo demais o Léo Dias e Dennis”, afirmou a influenciadora.

Flavia Pavanelli no BBB 21?

A atriz e influenciadora Flavia Pavanelli debochou sobre sua possível entrada no BBB 21. Tentando afastar os rumores sobre sua entrada no programa, ela zombou sobre estar confinada.

Apesar dos fãs desconfiarem, a famosa mostrou que estava em Fernando de Noronha, onde apareceu no último domingo (03). Depois de muitos rumores, ela resolveu se manifestar.

“Eu não sei a Mari Saad, mas eu estou confinada”, se divertiu a empresária, conversando com a amiga, Mari Saad. Em seguida, a amiga brincou ao cantar: “E aí, qual vai ser?”.”Agora tu vai para o BBB. Ou eu ou a Mariana”, completou Flavia, dando risada.

Gamer Nyvi Estephan ‘trolla’ fãs ao falar do reality

Nyvi Estephan fez uma pegadinha com os fãs, em seu Twitter. Na onda de “confirmações” para entrar no BBB 21, a gamer acabou enganando os seguidores. Ela afirmou que ficaria confinada nos próximos meses, mas não foi como os fãs esperavam.

“É oficial! Faltam só mais alguns dias para o BBB21 e, por fim, podemos contar pra vocês que a Nyvi estará, nos próximos meses, confinada… em sua própria casa”, dizia a postagem, que divertiu os internautas.

OFICIAL!!!

Faltam só mais alguns dias para o #BBB21 e, por fim, podemos contar pra vocês que a Nyvi estará, nos próximos meses, *confinada*

em sua própria casa. Assim como todos vocês já que a pandemia ainda não acabou 🤷‍♀️

Kkkkk 😎😏🤭😂🔥 pic.twitter.com/KC8xyQpI0u — Nyvi Estephan 🎥🎮🎤 (@NyviEstephan) January 8, 2021

Gustavo Mioto ‘faz as malas’ para o reality da Globo

Antes de confirmar que foi confirmado, mas negou o convite do BBB 21, Gustavo Mioto brincou com as especulações. Após Léo Dias confirmar sua entrada, ele ironizou sua entrada no grupo ‘camarote’.

“É… aproveitar os dias em casa né, porque já chega a hora de viajar”, satirizou ele, no Twitter.

Após a repercussão e com os fãs já torcendo por ele, o cantor se pronunciou. Mioto confirmou que foi chamado para o BBB 21, mas que não poderia entrar por causa de outros projetos na carreira de cantor. “Porém, a gente acabou de assinar com a gravadora que é a maior do mundo e eu tenho muitos projetos esse ano”, explicou ele, agradecendo pelo convite da Globo.

Tiago Leifert ‘anuncia’ Papa no BBB 21 e debocha

O apresentador do BBB 21, Tiago Leifert não resistiu e brincou sobre os nomes de participantes do time ‘camarote’, que sempre aparecem nomes novos frequentemente.

Se divertindo, ele postou uma imagem do Papa Francisco nos Stories do Instagram, e escreveu: “Exclusivo! Veja a lista de famosos cotados para o BBB 21”.Também por lá, ele que comando o BBB desde 2017, compartilhou uma foto de Meghan Markle e caprichou na ironia. “Cotada para BBB 21, Meghan Markle manda recado para Boninho: um sonho.”