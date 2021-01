BBB 21: quem é Kéfera Buchmann? Relembre trajetória

Kéfera Buchmann, de 27 anos, é um dos nomes previstos para entrar no BBB 21. Destaque nas redes sociais, ela também começou sua carreira como atriz, e agora, pode estar na ‘casa mais vigiada do Brasil’.

Como Kéfera ficou famosa?

Kéfera Buchmann de Mattos Johnson Pereira, ou apenas Kéfera, é natural de Curitiba. Em 25 de julho de 2010, ela criou o canal ‘Cinco Minutos’, no Youtube. Seu primeiro vídeo foi o ‘Vuvuzela’, em que ela falou sobre o objeto que ficou popular na copa do mundo.

Quando iniciou dentro da plataforma, eu não tinha grandes pretensões, mas já sabia que queria se tornar atriz. Não demorou e seu canal cresceu, e atualmente ela tem 10 milhões de inscritos, apesar de não fazer mais vídeos.

Saiba mais sobre a carreira de Kéfera

Após o sucesso no Youtube, ela foi convidada para ter um programa na televisão, o Zica, na Mix TV, no extinto Acesso MTV. Além disso, ela esteve no comando do Boa na Pan, em 2012.

Porém o sonho da ex-youtuber era de ser atriz. Por isso, ela decidiu estudar teatro e fez isso por cinco anos. Mais tarde, ela se formou e recebeu seu registro de atriz (DRT, Delegacia Regional do Trabalho), no ano de 2013.

No ano seguinte, ela apresentou o Coletivation, substituindo Fiuk, mas o contrato acabou com poucos meses da estreia.

Já em 2015 pode-se dizer que foi o ano da artista. Ela teve reconhecimento nacional, começando por entrar em turnê com a amiga Bruna Louise, com a peça “Deixa Eu Te Contar”.

Lançando seu primeiro livro ‘Muito Mais Que 5inco Minutos’, ela bateu recorde de vendas, sendo o mais comprado na Bienal daquele ano. E para fechar o ano com chave de ouro, ela lançou a paródia de ‘Bang’, e teve destaque por passar no números de visualizações do clipe original de Anitta, nas primeiras horas do lançamento.

Já em 2016, Kéfera protagonizou o primeiro filme, ‘É Fada’. No filme de comédia, ela interpretou Geraldine, uma fada atrapalhada que tinha a missão de ajudar a adolescente Julia Ribeiro Pontes, personagem de Klara Castanho. Além de também participar do canal Parafernalha, quando ainda pertencia a Felipe Neto.

Como Mariane Cardoso, Kéfera iniciou sua carreira de atriz em novelas. Em ‘Espelho da Vida’ [2018-2019], ela encarou um novo desafio.

Kéfera estreia em novelas com 'Espelho da Vida' e fala de críticas: 'Não dá para agradar todo mundo' https://t.co/SVvt5vkvdn #G1 pic.twitter.com/2k1DeTkVlS — G1 (@g1) September 24, 2018

“Profissionalmente, foi o desapego e a ideia de jogar em cena com colegas de uma maneira improvisada e sem nada tão decidido que não possa mudar, por ser uma obra aberta. E pessoalmente foi sobre realmente gostar de ser desafiada”, contou ao Gshow, ao final da trama.

Na Netflix, ela protagonizou a série ‘Ninguém Tá Olhando’, como Miriam, que terminou na primeira temporada.

Por que Kéfera saiu do Youtube?

Após 10 anos como youtuber, Kéfera lançou seu último vídeo em 25 de julho de 2020. Segundo a famosa, a decisão de desistir do canal foi pelo fato do público não aceitar sua mudança ao longo dos anos.

“Eu tive momentos incríveis. Eu me diverti, dei risada, conheci pessoas legais, conheci vocês. Então, muita coisa boa aconteceu e eu sinto saudades dessa época”, afirmou. “Dez anos é muita coisa. Durante esses 10 anos, eu vi, ouvi e li muita coisa a meu respeito. E é muito complicado quando as pessoas dão a opinião delas sobre você e elas não te conhecem a fundo.”

No vídeo ela se emocionou e disse que estaria terminado com o canal. “Tentei agradar um público sendo quem eu não era mais. O que eu propus de novo, também tiveram relutância – como sempre. E eu não tive mais saco para aguentar gente reclamando das minhas mudanças”, explicou.

Em entrevista no ‘Conversa com Bial’, Kéfera revelou que começou o canal para que fosse uma “porta de entrada para a TV e cinema”, mas que conquistou, sem querer, seu espaço na web. “Minha carreira de atriz aconteceu. Está acontecendo. Obviamente, não sou uma atriz consagrada ainda, mas eu quero ser”, afirmou.

Polêmicas na vida da atriz

Assim como vários artistas, Kéfera não escapou de polêmicas. Uma delas começou depois que ela escreveu no Twitter: “Dia triste pras inimigas: fui pra Paris e não morri”. Mas a frase pegou mal, já que haviam acontecido atentados na França há pouco tempo. Depois da confusão, ela pediu desculpas e disse que a frase não tinha relação com os atentados, em novembro de 2015.

Além disso, em 2017, a atriz foi condenada a pagar R$25.000 de indenização por danos materiais e morais a um taxista. O motorista teria pedido para que ela não comece dentro do carro e como reação, Kéfera divulgou dados do homem em suas redes sociais com milhões de seguidores.

Kéfera vai estar no BBB 21?

Com 13,2 milhão de seguidores no Instagram, somados a 1,5 milhão no Twitter, Kéfera continua sendo um sucesso. Perto do BBB 21 começar, a famosa é um dos nomes de destaque para entrar no programa.

Os boatos começaram neste sábado (02), depois que um perfil fake, simulando ser do UOL, “noticiou” a entrada da famosa no programa. Depois disso a web foi à loucura e o nome de Kéfera foi parar nos assuntos mais buscados no Twitter.

A participação da famosa não foi confirmada, mas Boninho já adiantou que a divulgação dos próximos participantes começa no dia 8 de janeiro. O reality tem sua estreia marcada para o dia 25 de janeiro.