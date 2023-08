Bella Campos e MC Cabelinho terminaram ou não?

A atriz Bella Campos, 25, e o cantor MC Cabelinho, 27, anunciaram o fim do namoro na noite de segunda-feira, 27, após uma suposta traição por parte do funkeiro. Entretanto, também surgiram notícias de que o casal teria dado uma nova chance ao relacionamento e poderia ter se acertado depois da confusão. O caso virou o assunto da semana e deixou os internautas confusos sobre se eles estão juntos ou não.

O que aconteceu com a Bella e o Cabelinho?

Bella Campos e MC Cabelinho não reataram o namoro após o anúncio do término na última segunda-feira, 28. A atriz confirmou ao portal Hugo Gloss, nesta quarta, 30 de agosto, que ela e o cantor seguem separados.

Isso porque surgiram rumores de que o casal teria reatado. O colunista Flávio Ricco, do portal R7, afirmou que fontes informaram que os famosos tinham dado uma nova chance ao namoro e que contavam com grande torcida dos colegas da novela "Vai na Fé".

A assessoria de Bella, no entanto, negou a informação. "Essas notícias não são reais, eles estão terminados", garantiu.

O namoro dos artistas chegou ao fim após a estudante de direito Duda Mehdef expor nas redes sociais que teria ficado com o cantor depois de um show dele em Belo Horizonte. Segundo a jovem, Cabelinho disse que estava solteiro, mas ainda não havia anunciado o término publicamente.

Duda até debochou da situação ao postar alguns stories cantando "Minha Cura", música feita pelo cantor para Bella. Depois de receber milhares de críticas dos internautas, o perfil foi derrubado, mas a página já voltou ao ar. Em meio à polêmica, a loira publicou uma foto com a seguinte legenda: "queria falar muitas coisas, mas não posso, então só quero deixar registrado aqui que ainda tenho muito a hablar".

Bella e MC Cabelinho só se pronunciaram no final de segunda-feira, depois de um longo dia de especulações da mídia. A atriz afirmou que estava esperando o então namorado se pronunciar, mas como ele não o fez, ela mesma se dispôs a dizer que o namoro havia chegado ao fim "em função dos motivos óbvios".

O cantor só apareceu depois da divulgação do texto feito pela atriz, afirmando que não iria comentar fofocas sobre sua vida pessoal.

Veja: Quem são os pais da atriz Bella Campos, ex do MC Cabelinho

Atriz teria mandado caminhão de mudança para a casa de Cabelinho

Decidida a romper de vez com MC Cabelinho, Bella Campos teria mandando um caminhão de mudanças para a casa do cantor para buscar todos seus pertences que estavam no local - os vizinhos viram toda a movimentação. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles.

Desde que o namoro ficou sério, os famosos moravam em uma mansão que pertence ao funkeiro no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro. Em maio, os atores até deram uma entrevista ao Fantástico revelando que pretendiam se casar e já estavam pensando na data.

Bella Campos e MC Cabelinho se conheceram durante nos bastidores da novela "Vai na Fé", na qual eles interpretaram Jenifer e Hugo. Os dois assumiram o relacionamento publicamente em dezembro de 2022, mesmo mês que o músico lançou o álbum "Little Love", com a faixa em homenagem à amada.

Desde então, os dois postavam dezenas de declarações apaixonadas nas redes sociais, fizeram campanhas publicitárias juntos e até tatuaram o nome um do outro.

Cabelinho também costumava exibir fotos ao lado de Bella no telão de seus shows na performance da música que escreveu para ela. O cantor manteve a homenagem durante a apresentação do último domingo, quando os rumores já circulavam na web, o que fez parte do público acreditar que as notícias eram falsas.

Veja: Qual música Cabelinho fez para Bella Campos?