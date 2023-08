Quem são os pais da atriz Bella Campos, ex do MC Cabelinho

Uma das atrizes da nova geração que prometem, Bella Campos estreou nas telinhas com Pantanal e depois engatou o sucesso Vai na Fé, já ganhando dois grandes trabalhos no currículo. A famosa de 25 anos chama atenção do público pelo destaque na televisão, mas também pela vida pessoal. Quem são os pais de Bella Campos? Conheça a história da famosa.

Mãe e pai de Bella Campos

Bella Campos é filha da bióloga Leila Campos com Emerson Siqueira, que trabalha na área da saúde. Eles são separados desde que a atriz era adolescente. Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, ela se mudou aos 15 anos de idade para Florianópolis, em Santa Catarina, segundo contou em entrevista ao Extra, em fevereiro de 2023. Ela se mudou aos 18 anos para São Paulo para trabalhar, mas na pandemia retornou para a casa do pai por um período. Segundo a atriz, eles mantém uma relação muito saudável e de bastante apoio.

A atriz não publica muitas fotos ao lado da família e mantém sua relação com elas privada. Apesar de algumas aparições nos stories da moça, seus pais aparecem raramente no feed da famosa e geralmente em fotos antigas. Em dezembro de 2021, quando trabalhava na produção da novela Pantanal, ela abriu o álbum de fotos da família e mostrou seu histórico com o local. Na imagem, ela aparece por lá com os pais em 1998, ano em que ela nasceu.

A publicação encheu de comentários de conhecidos da família e assim foi possível perceber que Emerson é bastante querido por quem o conhece ou já trabalhou com ele na área da saúde. Por lá é possível encontrar vários relatos de pessoas que foram atendidos pelo pai de Bella Campos e eram só elogios. "Seu pai veio tirar sangue do meu filho e falou que você iria trabalhar na novela, estava super orgulhoso", relembrou uma pessoa no post. "Teu pai é um homem maravilhoso, colhe meu sangue há anos", elogiou outra. "Pessoa muito bacana, tenho uma filha com deficiência e teu pai sempre foi muito dedicado quando vinha fazer coleta da minha filha", também foi comentado.

Emerson não tem perfil nas redes sociais e aparece de vez em quando em fotos publicadas pela filha. Já Leila mantém uma conta no Instagram, mas ela é fechada apenas para amigos e familiares, contando com poucos seguidores.

Bella Campos está solteira?

O relacionamento de 8 meses de Bella Campos e MC Cabelinho chegou ao fim e a atriz de 25 anos está solteira de novo. A famosa se pronunciou no Instagram no dia 28 de agosto, depois de boatos sobre uma traição do funkeiro com uma ex-ficante de Minas Gerais surgirem na mídia.

"Não estamos mais namorando em função do motivos óbvios. Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós (...) Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde eu quero focar minha energia e atenção agora", escreveu Bella Campos no Instagram.

Após o post da atriz, MC Cabelinho também foi ao Instagram para uma declaração e foi breve. "Assim como nunca comentei, continuarei não comentando fofocas sobre a minha vida pessoal. Nunca dei e vou continuar não dando mídia nem palco para ninguém crescer. É uma pena que essa loucura completa tenha tomado a proporção que tomou e afetado nossa vida dessa forma", comentou.

