Beyoncé vai fazer show no Brasil ou não?

A cantora Beyoncé causou euforia nos fãs ao aparecer de surpresa no lançamento do filme "Renaissance: A Film by Beyoncé" em Salvador, Bahia, na última quinta-feira, 21. A diva do pop aproveitou a passagem relâmpago pelo país para falar se irá trazer sua turnê para solo brasileiro ou não.

Vai ter show da Beyoncé no Brasil?

Beyoncé não trará a turnê Renaissance para o Brasil, conforme ela mesmo disse ao subir ao palco montado na capital baiana. “Não foi possível trazer a Renaissance Tour, mas estou muito feliz de dar o filme Renaissance para que vocês possam fazer parte do Renaissance, porque vocês são o Renaissance", disse aos fãs que estavam no evento ontem. A cantora não citou possíveis shows em solo brasileiro no futuro.

Embora Beyoncé tenha dito que a turnê não passará pelo país, o jornalista José Norberto Flesch, conhecido por antecipar anúncios de shows, afirmou que a cantora virá com outro espetáculo no próximo ano. "Como assim ela disse que não foi possível trazer a Reinassance tour?", questionou a fã Lulu (@ops_lunaa). "Sim. Essa turnê acabou. Ela vai vir com outra. Falei há meses. Relaxa", respondeu o insider.

A aparição da famosa no país pegou os fãs de surpresa. Na última quarta-feira, durante o programa Encontro, foi anunciado que Salvador havia sido a capital escolhida para receber o evento de lançamento do filme que mostra os bastidores da turnê da cantora. Até então, não havia nenhuma informação de que a própria Beyoncé estaria presente no evento.

Na tarde de ontem, fãs começaram a rastrear o jatinho da cantora e descobriram que a aeronave havia decolado de Nova York em direção ao Brasil, causando um frisson nas redes sociais. As suspeitas se confirmaram quando um comboio acompanhou a estrela norte-americana do aeroporto até o Centro de Convenções de Salvador, e a própria Guarda Civil Municipal confirmou que se tratava da rainha.

Após levar os fãs à loucura, Beyoncé agradeceu o carinho dos brasileiros e, principalmente, dos baianos. "Estou muito honrada de estar aqui. Era muito importante para mim estar aqui na Bahia. Renaissance é sobre liberdade, beleza, alegria. Tudo que vocês brasileiros representam. Estou muito feliz de estar aqui e ver o rosto lindo de vocês", disse.

Com milhares de fãs no país, Beyoncé voltou ao Brasil depois de 10 anos longe da América da Sul. Sua última passagem por aqui foi em 2013, quando se apresentou no Rock in Rio e em São Paulo, Fortaleza, Minas Gerais e Porto Alegre. Anteriormente, ela já havia visitado o país em 2010, com a “I Am Tour”, na capital paulista e em terras cariocas.

Onde assistir o filme da Beyoncé?

O filme da Beyoncé chegou aos cinemas de todo o Brasil no último dia 21 de dezembro, quinta, e segue na programação ao longo das próximas semanas. Por enquanto, o longa-metragem está sendo exibido apenas nas telonas e não há previsão para lançamento no streaming. Os fãs que quiserem adquirir os ingressos antecipadamente podem comprá-los no site da Ingresso.com, a depender da localidade e rede de cinemas escolhido.

Com mais de 2 horas e meia de duração, Renaissance: A Film by Beyoncé apresenta, na íntegra, a gravação de um dos shows de sua turnê mais recente, que passou por Estados Unidos e Europa, e mostra o processo criativo por trás da criação do espetáculo.

Além das performances da diva pop no palco, o público também acompanha momentos da famosa ao lado do marido Jay Z e da expectativa para a estreia da filha de Beyoncé, Blue Ivy, no palco, ao seu lado. Para quem não sabe, a menina dançou em algumas das apresentações da turnê ao lado de sua mãe.