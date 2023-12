Vai ter show? O que a Beyoncé veio fazer no Brasil

Sem nenhum aviso prévio para preparar os corações dos fãs, Beyoncé apareceu de surpresa no Brasil no final da noite da última quinta-feira, 21. A artista escolheu Salvador, Bahia, como destino e passou alguns minutos com o público no Centro de Convenções da cidade, e foi embora horas depois. Mas afinal, por que ela veio para cá?

Por que Beyoncé veio ao Brasil em 2023?

Beyoncé fez uma aparição relâmpago na Bahia para surpreender os fãs que foram convidados para Club Renaissance, festa especial promovida pela própria equipe da artista em diversas cidades do mundo para divulgar o lançamento do filme da cantora.

O público já tinha esperanças que a famosa podia aparecer no evento, por conta de burburinhos que surgiram na internet horas antes, depois que fãs repararem o pouso de um jatinho parecido com o da cantora em Salvador. Como vários carros da GCM (Guarda Civil Municipal) foram vistos deixando o aeroporto rumo ao Centro de Convenções - em que estava ocorrendo o Club Renaissance - muitos foram à loucura com a possibilidade de ver a famosa, o que de fato apareceu.

Além disso, ela comentou a escolha de levar a tão aguardada festa de lançamento para Salvador e sua presença no local: "eu vim porque amo muito vocês. É muito importante para mim estar aqui, aqui mesmo na Bahia! A Renaissance é sobre liberdade, é sobre beleza, alegria, resiliência e tudo que vocês são (...) Não tem ninguém como vocês. Vocês são os melhores e únicos Bahia".

Beyoncé não cantou para os fãs e após os agradecimentos deixou o evento rumo aos Estados Unidos. Mas para mostrar carinho ao público, a famosa até fez uma brincadeira e mudou a localização em seu perfil oficial da rede social, adicionando a informação "Salvador, Bahia, Brazil".

A cantora veio ao Brasil em seu jatinho modelo Bombardier Global 7500, avaliado em R$ 196 milhões, que pertence à cantora e ao seu marido, Jay-Z. Os filhos de Beyoncé não estavam com ela.

Esta não foi a primeira vez que Beyoncé esteve em Salvador, em 2010 ela trouxe uma turnê ao país pela primeira vez, a I Am… Tour, do álbum I Am, e se apresentou no Parque de Exposições de Salvador, em um show especial que teve Ivete Sangalo como ato de abertura. Na ocasião, ela também passou pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis.

Alguns anos mais tarde, em 2013, ela esteve no Brasil novamente, com a turnê Mrs. Carter Show, mas desta vez não foi para a Bahia e se apresentou em Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília.

Para a tristeza dos fãs, Beyoncé aindanão confirmou nenhum show no Brasil para o próximo ano durante sua rápida aparição no Club Reinassance da Bahia. No entanto, segundo o jornalista José Norberto Flesch, famoso por divulgar em primeira mãe informações de shows no país.