Relembre quantas vezes Beyoncé veio ao Brasil

Beyoncé no Brasil? Relembre participações e confira quando ela pode voltar. Imagem da cantora no videoclipe de Break My Soul, single do álbum - Foto: Reprodução/Divulgação

Beyoncé veio apenas duas vezes ao Brasil durante seus anos de carreira. Ela passou por algumas cidades brasileiras e se apresentou para milhares de fãs, deixando saudade em muita gente. Já faz uma década que ela não pisa no país, mas revelações recentes deixaram o público atento com a possibilidade de que a cantora retorne ao país para trazer sua nova turnê.

Quando Beyoncé veio ao Brasil?

A primeira vez que Beyoncé se apresentou no Brasil foi em 2010, com a turnê I Am… Tour, do álbum I Am… Sasha Fierce, indicado a vários prêmios Grammy, uma das cerimônias mais importantes do mundo da música. Ela se apresentou em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Salvador entre os dias 4 e 10 de fevereiro.

Os show de São Paulo, no Morumbi, e Salvador, no Parque de Exposições de Salvador, contaram com a brasileira Ivete Sangalo na abertura dos shows. Já no Rio de Janeiro, quem teve a tarefa de recepcionar os fãs da cantora no HSBC Arena foi a cantora Wanessa.

Beyoncé retornou ao Brasil três anos mais tarde. Em setembro de 2013, ela trouxe a turnê The Mrs. Carter Show. O título era em referência ao marido da cantora, o rapper Jay-Z, cujo o nome verdadeiro é Shawn Corey Carter.

Ela passou pelas cidades de Fortaleza, na Arena Castelão, Belo Horizonte, no Estádio do Mineirão, São Paulo, novamente no Morumbi, e Brasília, no Estádio Nacional, além de ser a atração principal do primeira dia do Rock in Rio 2023. Este show é até hoje bastante lembrado, em que Beyoncé apresentou hits como Run The World (Girls), Single Ladies, Love on Top, entre outras.

Relembre:

E quando nós tivemos a Beyoncé como uma das Headliners no Rock In Rio 2013? pic.twitter.com/0DOB4H7h2G — SINCE BRUNO 🪩 (@since_bruno) September 4, 2022

Beyoncé vai vir ao Brasil em 2024?

De acordo com o jornalista José Norberto Flesch, da Orbi, multiplataforma de conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Beyoncé desembarcará no Brasil entre março e abril de 2024 para realizar shows da turnê mundial Renaissance.

O repórter é conhecido por divulgar programações de festivais, cancelamentos, aparições de artistas no país, entre outras informações em primeira mão do mundo da música e mandou o público já começar a guardar dinheiro para o grande evento.

Flesch divulgou em vídeo no seu canal do Youtube que a cantora ainda fechará as datas dos futuros shows e que informações como as cidades em que ela se apresentará e locais que serão alugados para a atração vão ser revelados mais para frente.

