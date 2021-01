Bruce Willis é expulso de loja após se recusar a usar a máscara

Bruce Willis, de 65 anos, foi convidado a deixar uma farmácia de Los Angeles na segunda-feira (11) após se recusar a usar uma máscara de proteção por causa do novo coronavírus, disse uma fonte ao site Page Six.

Ator se negou a colocar a máscara de proteção

De acordo com a publicação, os clientes da loja ficaram chateadas porque não estava usando uma máscara – apesar de ter uma bandana amarrada em volta do pescoço, que ele poderia facilmente puxado e usado.

O ator saiu sem fazer nenhuma compra no local após causar desconforto entre os clientes. A assessoria de Bruce Willis não retornou o pedido do site de resposta sobre o ocorrido. O condado de Los Angeles, o epicentro da crise do coronavírus na Califórnia, ultrapassou 10.000 mortes por COVID-19.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como foi a quarentena de Bruce Willis?

Willis passou grande parte da pandemia em quarentena com a ex-esposa Demi Moore e seus filhos adultos, Scout, Rumer e Tallulah, na casa da família em Idaho. As especulações surgiram no ano passado de que o atual casamento de Willis com a esposa Emma Heming estava em ruínas, dada a sua escolha de ficar em Los Angeles com seus filhos pequenos, Mabel e Evelyn, mas Scout mais tarde esclareceu os rumores.

De acordo com Scout, uma de suas meio-irmãs pisou em uma agulha hipodérmica em um parque de Los Angeles e teve que esperar pelos resultados do teste. “Minha madrasta tinha que estar em LA esperando os resultados de levá-la ao médico”, disse Scout. “Então, meu pai veio aqui e as viagens ficaram loucas, então minha madrasta ficou em LA com minhas irmãzinhas.” Eventualmente, as duas famílias se reuniram sob o mesmo teto.