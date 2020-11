Eleições dos EUA: Confira como é feita a contagem de votos

O sistema de votos das Eleições dos EUA é diferente do que outros países do mundo. Para a apuração final, o candidato não basta apenas ter número alto de votos, mas sim, quem conquista a maioria dos votos dos delegados dos colégios eleitorais. Nas eleições americanas de 2016, a opositora a Donald Trump, Hillary Clinton, teve a maioria dos votos, mas perder para o candidato republicano na contagem dos colégios eleitorais.

Decisão é dos Colégios Eleitorais

Os votos da população americana durante as Eleições dos EUA em cada estado servem para eleger delegados de Colégios Eleitorais – são eles quem representarão o candidato de preferido de seu Estado na escolha final do presidente. Este sistema de votos acontece desde 1954 nos Estados Unidos e possui 538 assentos – destes, cerca de 270 votos são necessários para se decretar um vencedor.

Contudo, a decisão final é absoluta e não proporcional: se o candidato X derrotar o candidato Y no Estado W por 55% contra 45% dos votos válidos, X obterá todos os representantes de W, enquanto Y não levará nenhum ao Colégio Eleitoral. O número de delegados dos Colégios Eleitorais vai de acordo com o número populacional do Estado, podendo ter mais ou menos candidatos. Por isso que, mesmo que Joe Biden tenha vantagem em estados decisivos contra Trump, somente após a apuração oficial o resultado final será dado.

Eleições dos EUA: voto é opcional

Outro ponto a ser relevado é que o voto nas eleições dos EUA não é obrigatório. Caso o cidadão opte por não comparecer para votar, não há qualquer prejuízo ou justificativa que o faça ter algum tipo de ônus. Por isso que os candidatos se mobilizam tanto em suas campanhas para que a população americana compareça no dia da votação.