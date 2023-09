Mulheres Apaixonadas: quem é o pai de Salete na novela?

Fernanda (Vanessa Gerbelli) é mãe de Lucas (Victor Cugula) e Salete (Bruna Marquezine) em Mulheres Apaixonadas e a paternidade do garoto não é um mistério, já que o público acompanhou as tentativas de Téo (Tony Ramos) de esconder de Helena (Christiane Torloni) que é pai dele. Mas e Salete, quem é o pai da menina na novela? Seria também Téo ou outro homem com quem Fernanda se envolveu no passado? Verdade só é revelada no final da trama de Manoel Carlos!

Téo é o pai de Salete em Mulheres Apaixonadas

O mistério sobre quem é o pai de Salete em Mulheres Apaixonadas perdura até o desfecho da novela e só ganha uma resolução no último capítulo. Téo é realmente o pai da garota vivida por Bruna Marquezine, mas só é informado sobre isso na reta final da trama. Nem mesmo Fernanda tinha certeza absoluta que a menina era herdeira do músico e morreu levando suas suspeitas para o túmulo.

Quem abre os olhos de Téo e conta para ele que pode ser o pai de Salete é Vilma (Cristina Fagundes ), vizinha e amiga próxima de Fernanda. Nos últimos capítulos da história, os dois se encontram após Téo ir visitar Salete, que a esta altura está vivendo com a avó porque ficou órfã. Inês (Manoelita Lustosa) é uma megera e aproveita a morte de Fernanda para usar Salete para subir na vida, ela pede dinheiro a Téo e coloca empecilhos para que os dois não se encontrem e assim consiga usar a garota como barganha.

Após uma dessas visitas, Téo esbarra com Vilma e reclama das atitudes de Inês. Ela então decide soltar um segredo que vinha guardando há muito tempo e revela que a ex-prostituta sempre achou que Téo era o pai de Salete. O personagem de Tony Ramos então providencia um teste de DNA e recebe o resultado nas cenas finais de Mulheres Apaixonadas.

A grande revelação de que Salete é filha biológica de Téo é feita durante a formatura dos alunos da Escola Ribeiro Alves, que conta com a presença de quase todos os personagens do folhetim. Inês vai até Theo para dizer que está tarde e vai levar a garota para casa, mas o músico a impede e declara: "isso agora dona Inês quem vai decidir sou eu".

Salete corre para os braços de Téo e diz que quer ficar ele e Lucas. "Você vai ficar, vai ficar para sempre. E não precisa mais me chamar de Téo, me chama de papai", afirma o saxofonista. A menina fica muito feliz e não retorna mais aos braços da avó. Salete então vai morar com Téo e Laura (Carolina Kasting), assistente de Cezar (Jose Mayer) que se aproxima do músico durante a estadia dele no hospital para se recuperar do tiro na cabeça e acaba ao seu lado no final da trama.

Que dia acaba a reprise de Mulheres Apaixonadas?

Quem quer ver a revelação que Teo é o pai de Salete terá que esperar até o final da reprise da novela no Vale a Pena Ver de Novo, prevista para o dia 8 de dezembro. O folhetim não terá 203 capítulos no total como em sua exibição original em 2003 e a reprise na íntegra no canal Viva, entre 2020 e 2021, porque é comum para os folhetins do Vale a Pena Ver de Novo contaram com cortes e reedições. A quantidade de episódios desta reexibição se aproximará da reprise na mesma faixa, entre 2008 e 2009, que teve cerca de 130 capítulos.

A substituta de Mulheres Apaixonadas ainda não foi escolhida pela TV Globo. Só o que se pode adiantar até agora é que se tratará de alguma trama que foi ao ar no horário nobre da TV Globo, a faixa das 21h ou a extinta faixa das 20h30. Folhetins da faixa das 18h e 19h agora só são reprisados no Edição Especial, às 14h45.

Um dos grandes sucessos do currículo do autor Manoel Carlos, Mulheres Apaixonadas é a terceira reprise de uma obra do escritor nos últimos quatro anos. Em 2019, Por Amor apareceu no Vale a Pena Ver de Novo, depois entre 2020 e 2021 foi Laços de Família e agora em 2023 foi a vez da trama protagonizada por Christiane Torloni.

