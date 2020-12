Bruna Marquezine e mais famosas mostram cortes para transição capilar

Transição capilar significa abandonar químicas alisadoras e aceitar os fios naturais. É um processo longo, que reforça a autoaceitação e a autoestima de muitas mulheres. Normalmente, envolve um corte de cabelo especial. Bruna Marquezine passou por um recentemente. Maisa e Juliana Paes também registraram esse momento.

Como é o corte das famosas para a transição capilar?

A transição capilar não é rápida, costuma levar anos. Depende do comprimento atual e tempo de crescimento dos fios, além da paciência de aguardar passar a fase indefinida, quando uma parte tem química e a outra não. Para acelerar o processo, costuma-se apostar no chamado “big chop”, um corte curtinho. Confira os escolhidos pelas famosas:

Bruna Marquezine

Depois de três anos de transição capilar e cabelos curtinhos na altura do queixo, Bruna Marquezine investiu em shaggy hair, uma das tendências para 2021. Feito com camadas e graduações, deixa os fios com leve ar “bagunçado” e volumosos. “Perfeito para quem está em transição capilar, porque suas camadas desfiadas eliminam rapidamente químicas antigas. Sim, fizemos transição! Bruna Marquezine é a mais nova cacheada na área! Fica lindo liso e ondulado. Mais uma vez pergunto, quem disse que cabelo cacheado não pode ter franja? Pode sim”, escreveu o hair stylist Tiago Parente.

Maisa

Em julho, Maisa passou por uma mudança de visual para seguir com a transição capilar, que dura cerca de dois anos. “Meu primeiro grande corte feito pelo Rodrigo Araújo. Vocês sabem o quanto eu esperei por esse momento e o quanto ele significa pra mim e pra minha transição capilar. Que alívio! Como é bom mudar”, escreveu em seu Instagram.

Os fios longos ficaram para trás, deixando espaço para os na altura dos ombros. “Estou amando, me sentindo mais leve. Eu adoro cabelo curto. A parte direita do meu cabelo da franja, ficou mais lisa que a parte da esquerda, que já veio muito mais. Mas é isso, ainda estou em transição.”

Juliana Paes – transição capilar

A transição capilar da Juliana Paes levou cinco anos. “Quando terminou ‘Totalmente Demais’ (em 2015), eu disse: ‘Chega! Agora quero ficar sem fazer nenhuma química no cabelo’, e cortei ele curtinho […] Eu tive que fazer a transição, que era nascer cabelo da raiz até a ponta, e se passaram cinco anos desde ‘Totalmente Demais’ até chegar no resultado. Precisei esperar o cabelo nascer desde a raiz e fui cortando as pontas com química e deixando o cacheado crescer”, disse durante o programa “Saia Justa”, do GNT.

Após a novela, a atriz investiu em corte trapézio (foto à esquerda), que recebe esse nome justamente por deixar o músculo trapézio (que conecta o pescoço aos ombros) à mostra. Nos trabalhos seguintes, fez uso de extensões para apresentar os visuais das personagens de “A Força do Querer”, de 2017, e “A Dona do Pedaço”, de 2019. Hoje, está com os fios bem enrolados e naturais.