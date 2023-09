Bruno de Luca é casado? Conheça a família do ator

O apresentador Bruno de Luca, 41 anos, está comprometido há quatro anos. O famoso tem uma filha, nascida no ano passado, com a atual noiva, e não economiza nas declarações de amor nas redes sociais. Saiba quem é a dona do coração do ator e conheça a herdeira do casal.

Quem é a esposa de Bruno de Luca?

Bruno de Luca está noivo da ex-bailarina do Faustão Stéfhany Vidal, 29, desde maio de 2021. O casal está junto desde o Réveillon de 2019, após se conhecerem durante a estreia do filme "Os Parças", em 2017, mas só engataram um namoro dois anos depois.

A primeira filha do casal, Aurora, nasceu em outubro de 2022. Hoje, ela está prestes a completar um ano de idade e faz sucesso nas redes sociais dos pais, que sempre postam cliques ao lado da pequena. Na época em que anunciou a gravidez da noiva, Bruno de Luca revelou ao jornalista Léo Dias que ser pai era seu grande sonho, mas nunca achava que teria um filho pois gostava da vida de solteiro.

Stéfhany Vidal foi bailarina do Faustão quando o apresentador ainda estava na Globo, no final de 2016. Natural de Minas Gerais, a moça estudava design de moda em Belo Horizonte, até que veio passar uma temporada com a irmã em São Paulo, que já era bailarina.

A jovem conseguiu a oportunidade de participar do quadro "Ding Dong", até que recebeu o convite para fazer um teste para o balé, já que dança desde os 7 anos de idade.

Atualmente, ela soma mais de 80 mil seguidores em sua página no Instagram, onde posta cliques da rotina, ao lado do noivo e da filha.

Quem é o pai do apresentador?

Bruno de Luca é filho de Antônio de Luca, dono da Frescatto, empresa especializada em pescado. A companhia comercializa diferentes tipos de frutos do mar, como peixes, camarão, salmão, entre outros.

Em 2015, a empresa se tornou patrocinadora do time de futebol Fluminense. Assim como grande parte da família, o apresentador também torce para o tricolor e sempre posta fotos com a camisa da equipe em suas redes sociais. A marca do pai de Bruno de Luca desembolsou R$ 4 milhões por um ano de exposição nos ombros do uniforme dos jogadores.

Bruno de Luca é fruto do casamento do empresário com Vitória Freitas. O apresentador tem dois irmãos: Marcela de Luca, que é ginecologista e obstetra e até ajudou no parto de Aurora; e Thiago de Luca.

Quais os trabalhos de Bruno?

Bruno de Luca atualmente é apresentador do programa "Vai Pra Onde" e do "BBB - A Eliminação", ao lado de Ana Clara, quando o reality show está no ar. Ambas as atrações são transmitidas no Multishow.

O famoso começou a carreira em 1993, quando estreou na Globo na novela "Fera Ferida", e também é bastante lembrado por ter interpretado Fabinho em "Malhação", entre os anos de 1995 e 1999. Nos anos seguintes, foi repórter do "Domingão do Faustão", "Vídeo Show" e do "Caldeirão do Huck".

O apresentador permaneceu alguns anos sendo repórter dos programas de entretenimento da emissora, até que começou a comandar atrações do Multishow, onde permanece até hoje. O paulista também já participou da "Dança dos Famosos" em 2010 e do "Super Chef Celebridades" em 2019, um reality culinário exibido no Mais Você.

Bruno de Luca também é influenciador digital, somando mais de 1,4 milhão de seguidores em sua página no Instagram e 49 mil inscritos em seu canal no YouTube.