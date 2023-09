Depoimento de Bruno de Luca: o que o ator falou sobre o acidente de Kayky Brito?

O ator Bruno de Luca prestou depoimento à polícia nesta quarta-feira, 7, na 16ª DP, na Barra da Tijuca, sobre o atropelamento de Kayky Brito. Os dois bebiam juntos em um quiosque quando o ator se despediu e foi até o carro do amigo, que estava estacionado do outro lado da rua, mas foi atingido por outro veículo enquanto atravessava. O apresentador é considerado a principal testemunha.

O que Bruno de Luca disse no depoimento?

Bruno de Luca afirmou que só descobriu que o rapaz atropelado era Kayky Brito no dia seguinte, através de Sthefany Brito, irmã do ator. Os dois estavam na casa do apresentador e resolveram beber em um quiosque por volta das 22h de sábado, 2. As informações sobre o depoimento foram divulgadas pelo jornalista Felipe Freire, da TV Globo.

O famoso relatou que os dois foram até o local com o automóvel de Bruno, que ficou estacionado em frente ao quiosque, do outro lado da via, e voltariam através de um carro de aplicativo devido à bebida. De Luca afirmou que, antes da meia-noite, Kayky se despediu e dirigiu-se ao veículo do amigo, mas não sabe o que ele foi fazer.

Depois de ir até o carro de Bruno, Kayky estava atravessando a rua para voltar em direção ao quiosque quando foi atingido. O apresentador disse ter visto uma pessoa sendo atropelada, mas não sabia que se tratava do amigo.

O famoso disse ter ouvido o barulho do impacto e visto uma pessoa sendo arremessada para alto. Imagens da câmera de segurança mostram que Bruno de Luca colocou as mãos na cabeça ao presenciar o atropelamento, mas não foi até o local da batida para ver a vítima. O amigo de Kayky disse que entrou em desespero por ter “pavor de acidentes”.

Bruno de Luca disse que Kayky Brito não aparentava estar bêbado e até mandou mensagem para o amigo perguntando se ele tinha visto o atropelamento. Depois do fato, o famoso deixou o carro no local e disse não saber como chegou em casa. O apresentador acreditava que o amigo tinha ido embora antes do acidente e também negou que os dois tenham usado drogas.

No dia seguinte, Bruno de Luca viajou para São Paulo para participar do festival The Town, e foi durante o evento que descobriu que Kayky estava internado em estado grave.

Kayky Brito está internado em estado grave no Hospital Copa D'Or desde a madrugada do último sábado, quando foi atropelado na Av. Lúcio Costa, no Rio de Janeiro. O ator sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo por conta do impacto com o veículo. O famoso passou por uma cirurgia de fixação de uma fratura da pelve e outra do braço direito, e permanecerá sedado e em ventilação mecânica ao menos até quinta, 7, para se recuperar dos procedimentos cirúrgicos.

Veja as imagens de segurança que captaram Bruno de Luca no momento do atropelamento:

🚨VEJA: Imagens de câmera de bar mostra reação de Bruno de Luca ao presenciar atropelamento de Kayky Brito. pic.twitter.com/zjZ5wEEYQy — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 4, 2023

