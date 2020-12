BTS adia o serviço militar após mudança na lei coreana

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

BTS adia o serviço militar e os fãs de K-pop agora podem ficar mais aliviados,.

Os astros do K-pop mundialmente bem-sucedidos como o BTS agora terão a chance de adiar o recrutamento militar após uma nova emenda à lei sul-coreana.

A Assembleia Nacional da Coreia do Sul aprovou um projeto de lei para alterar a Lei do Serviço Militar na terça-feira (01). Ela declara que um artista pop pode adiar o serviço militar após o reconhecimento do ministro da Cultura.

De acordo com a revisão da Lei do Serviço Militar, “um artista da cultura pop recomendado pelo Ministro da Cultura, Esportes e Turismo que ajuda a melhorar muito a imagem da Coreia tanto dentro do país como em todo o mundo” teria permissão para adiar o serviço militar até os 30 anos se não tiverem um motivo extraordinário.

Antes da revisão, a Lei do Serviço Militar dava exceções de adiamento apenas para atletas e músicos clássicos. Bem como para aqueles que se inscreveram em doutorados em programas no exterior.

A emenda ao ato foi proposta em setembro. Logo depois que a boy band atingiu a parada de singles da Billboard Hot 100 dos EUA com sua canção “Dynamite”.

O alistamento militar do BTS esteve sob os holofotes este ano, já que o membro mais velho do BTS, Jin, completa 28 anos em dezembro.

Durante uma coletiva de imprensa de seu novo álbum no último mês, Jin disse à imprensa que “o serviço militar é uma questão de curso. E, como nossos membros haviam discutido muitas vezes, todos nós planejamos nos alistar no exército algum dia”.

O serviço militar dura entre 18 a 21 meses, a menos que o indivíduo tenha direito a uma isenção.

No ano passado, 86% dos que ingressaram nas forças armadas tinham entre 18 e 21 anos de idade, de acordo com a Military Manpower Administration encarregada do alistamento de soldados.

