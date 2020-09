BTS se tornará multimilionário após IPO da gravadora

Todos os sete membros do grupo K-pop sul-coreano BTS estão definidos para se tornarem multimilionários, quando sua gravadora Big Hit Entertainment lançar a oferta pública inicial (IPO) em outubro.

A crescente demanda por ações da Big Hit deu a ela uma avaliação de mercado de US$ 4,1 bilhões, com ações cotadas no topo da faixa de preço esperada.

Dessa forma, o chefe da Big Hit, Bang Si-hyuk, que possui 43% do selo de gestão, se tornará um bilionário.

Em agosto, ele deu a cada membro do BTS 68.385 ações, no valor total de US$ 7 milhões.

Atualmente, com preço entre 105.000-135.000 won ($ 80,03 – $ 89,05) por ação, a Big Hit espera arrecadar cerca de US$ 811 milhões com a venda de 7,13 milhões de novas ações quando for listada na Bolsa de Valores da Coreia, a KOSPI, em 15 de outubro.

BTS se tornará multimilionário

O BTS bateu um novo recorde nesta segunda-feira (28). Em apenas algumas horas, investidores correram para ter uma participação na empresa quando as carteiras de pedidos foram abertas. Assim, a demanda chegou a ser mil vezes maior do que o estoque disponível.

De acordo com a CNBC, os fãs obstinados do BTS na Coréia do Sul esperam comprar pelo menos uma ação na gravadora para apoiar seus membros favoritos.

Definitivamente, esta é a maior IPO da Coréia do Sul em três anos.

Este é um sinal de que a popularidade do BTS não diminuiu. Contudo, o grupo foi forçado a cancelar sua turnê mundial devido à pandemia do coronavírus.

Em suma, em 2019, o BTS gerou 97% das vendas da Big Hit no ano passado e 88% neste ano.

Uma história de recordes

O BTS quebrou recordes repetidamente em seus sete anos de história. Por exemplo, em agosto, seu single Dynamite se tornou o vídeo mais visto do YouTube em 24 horas, acumulando 101,1 milhões de visualizações em um dia.

Além disso, também se tornou a primeira banda coreana de K-pop a chegar ao topo da parada Billboard Hot 100.

Em um show online realizado em junho, eles bateram outro recorde do Guinness World como “transmissão ao vivo do show de música mais visto”. Mais de 756.000 fãs de mais de 100 países assistiram a transmissão.

O grupo é composto por Kim Tae-hyung (V), Jung Ho-seok (J-Hope), Kim Nam-joon (RM), Kim Seok-jin (Jin), Park Ji-min, Jeon Jung- kook e Min Yoon-gi (Suga).