Cachorro quente do Washington Olivetto viralizou; veja receita

O publicitário Washington Olivetto, que faleceu no último dia 13 de outubro aos 73 anos, ficou famoso pela sua mente criativa que ia além das propagandas. Prova disso foi uma receita de cachorro quente criada por ele e ensinada no Mais Você, programa de Ana Maria Braga. Veja como preparar.

Receita do cachorro quente do Washington Olivetto

Em 2018, o publicitário Washington Olivetto ensinou no Mais Você, programa de Ana Maria Braga, a receita de um cachorro quente criado por ele. O prato que leva fatias de queijo logo viralizou.

Globo

Ingredientes

2 salsichas alemãs (20 cm cada)

1 baguete (50 cm)

16 fatias finas de queijo Emmental (110 g)

Mostarda de Dijon a gosto

Modo de Preparo

1 - Cozinhe as salsichas em água fervente por uns 2 minutos. Escorra e reserve.

2 - Abra a baguete ao meio e divida-a em 2 para ficar do tamanho de cada salsicha.

3 - Distribua 4 fatias de queijo sobre cada metade, deixando sobrar nas laterais.

4 - Espalhe mostarda de Dijon, disponha as salsichas e passe mais mostarda.

5 - Distribua mais 4 fatias do queijo em cada pão e feche. Disponha em assadeira e leve ao forno médio preaquecido (200 °C) por 5 minutos ou até derreter o queijo das pontas.