Cachorros da rainha Elizabeth II: os corgis ficarão com quem?

Os cachorros da rainha Elizabeth II, Muick e Sandy, cães da raça Corgi, sempre estavam ao lado da monarca desde que ela ganhou os animais em 2021. A monarca também era dona de um dorgi, cruzamento de dachshund e corgi, chamado Candy. Os pets ficarão sob os cuidados do príncipe Andrew, seu filho.

Os cachorros da rainha Elizabeth serão cuidados pelo príncipe Andrew, filho da monarca, e sua ex-mulher, Sarah, de acordo com informações da BBC Reino Unido.

Os animais foram um presente de Andrew e suas filhas para Elizabeth no ano passado. Os dois cachorros são da raça Corgi e se chamam Muick, pronunciado ‘Mick’, e Sandy. A monarca também era dona de Candy, um dorgi, mistura de dachshund e corgi.

Enquanto o príncipe Philip estava no hospital e com a quarentena contra a covid-19, o príncipe e suas filhas tiveram a ideia de dar os cães para a monarca para animá-la. Elizabeth ganhou de presente Muick e um outro filhote, chamado Fergus, um dorgi. No entanto, o cãozinho morreu em maio do ano passado com menos de cinco meses de vida por um problema cardíaco, deixando a rainha devastada com o falecimento do pet. Foi então que o príncipe Andrew deu um novo filhote para a mãe, chamado Sandy.

Ao longo de sua vida, a rainha teve mais de 30 Corgis e nutria muito amor pelos animais. Quando Elizabeth tinha 18 anos, ganhou de presente de seu pai um cachorro chamado Susan, a quem lhe fez companhia por quase 15 anos. O animal faleceu em janeiro de 1959 e ganhou uma lápida em sua homenagem, que dizia “por quase 15 anos, Susan foi a companheira fiel da rainha”.

Desde então, Elizabeth começou a criar animais descendentes de Susan e acidentalmente criou um dorgi, a partir do cruzamento de um dos seus cães com o dachshund da Princesa Margaret, Pipkin.

A rainha passou toda a sua vida rodeada pelos corgis, ainda de acordo com a BBC Reino Unido. Os animais acompanhavam a monarca por todos os lugares, incluindo palácios, helicópteros, trens e limusines. No Natal, cada um deles tinha sua própria meia, onde a rainha colocava presentes para cada um.

“Cães e cavalos são suas paixões e é ao lado deles, e das pessoas que compartilham essa paixão, que a rainha realmente relaxa. Cavalos são para homens ricos, mas os cães não. […] Ao longo dos anos, a rainha teve amizades fortes e genuínas com muitos de seus colegas que também são entusiastas de cães”, escreveu Penny Junor no livro All The Queen’s Corgis.

Por que a rainha tinha corgis?

O amor da rainha pelos corgis surgiu de sua infância. Quando pequena, ela e sua irmã, a princesa Margaret, se apaixonaram pelos corgis dos filhos do Marquês de Bath.

A rainha Elizabeth II recebeu seu primeiro corgi aos sete anos. Em 1933, quando Sua Majestade tinha sete anos, seu pai, o Rei George VI, trouxe para casa Dookie, um Pembrokeshire Welsh Corgi.

Diz a lenda que a rainha e a princesa Margaret escolheram Dookie de uma ninhada de três, comentando que sua longa cauda os ajudaria a ver se ele estava satisfeito ou não.

O nome incomum de Dookie veio do proprietário original, Thelma Gray, que passou a chamar o filhote de ‘o Duque’ uma vez que ele foi selecionado para se juntar à Família Real .

Em seu aniversário de 18 anos, a rainha foi presenteada com um corgi chamado Susan, de quem o resto de seus corgis seriam descendentes.

Acredita-se que ela teve pelo menos 30 corgis ao longo de seu reinado de 70 anos.

Quando morreu, a rainha tinha dois corgis de raça pura chamados Muick e Sandy.

