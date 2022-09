Quantos filhos a Rainha Elizabeth tem? Conheça os 4 herdeiros

Quem são os filhos a Rainha ElizabethII? A rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos e levantou a curiosidade sobre a linha de sucessão. Rei Charles III herdou o reinado, mas quem mais faz parte da família real? Aqui está uma breve cartilha sobre quantos filhos a Rainha Elizabeth tem e o que saber de Charles, Anne, Andrew e Edward.

Rei Charles III é primeiro entre os filhos a Rainha Elizabeth tem

Agora Rei Charles III, Sua Alteza nasceu Charles Philip Arthur George em 14 de novembro de 1948. Enquanto seus próprios filhos e três de seus netos nasceram no mesmo hospital – a Ala Lindo do Hospital St. Mary’s em Londres – Charles nasceu em Palácio de Buckingham.

De acordo com a biógrafa Sally Bedell Smith, enquanto Elizabeth estava “encantada” por seu primeiro bebê, ela estava frequentemente ausente quando Charles era criança, em vez disso, viajava para ficar com o príncipe Philip em Malta, onde ele havia sido destacado para o serviço da Marinha Real. Smith escreveu: “Príncipe Philip mal conheceu seu filho nos primeiros dois anos de vida do menino, embora em seu retorno do dever no exterior ele tenha tido tempo para ensinar Charles a atirar e pescar e nadar na piscina do Palácio de Buckingham”.

O príncipe Charles tinha 4 anos na época da coroação de sua mãe em 1953 , e seus compromissos reais, incluindo uma turnê de seis meses pela Commonwealth, levaram ela e Philip ao redor do mundo, enquanto Charles e sua irmã ficaram em casa com seus cuidadores.

O historiador Robert Lacy, que atuou como conselheiro para The Crown, disse à Town & Country que a rainha “foi criada nesse estilo, com seus pais a deixando em casa e confiando toda a sua educação a uma governanta e tutores caseiros.”

Princesa Anne, filha única do príncipe Philip e Elizabeth

Anne Elizabeth Alice Louise nasceu em 15 de agosto de 1950 , na residência real de Londres Clarence House, onde Elizabeth e Philip viveram até 1953. A realeza de 72 anos atualmente detém o título de Anne, Princesa Real, e na época de seu nascimento ela era a segunda na linha de sucessão ao trono depois de Charles. Desde então, os nascimentos reais subsequentes levaram filha da Rainha Elizabeth II para a 14ª posição na linha de sucessão.

Como toda realeza britânica, a imagem pública da princesa Anne é amplamente formada pela forma como a mídia do Reino Unido infere cada movimento dela. No caso de Anne, alguns membros da imprensa deram a ela o apelido (muito duro) de sua grosseria real , embora relatos de seu comportamento supostamente rude sugiram um desconforto possivelmente sexista com sua maneira direta.

A reputação de Anne como uma dama corajosa e sensata foi reforçada por sua reação a uma tentativa fracassada de sequestro contra a princesa em 1974. Em sua demanda por um resgate robusto, ela teria respondido : “Não é provável”. Em 2019, ela alcançou mais fama viral quando pareceu esnobar o presidente Trump durante uma recepção dos líderes da OTAN no Palácio de Buckingham, embora uma fonte em um perfil da Vanity Fair de 2020 diga que ela estava “infeliz por ser arrastada para essa história em particular porque sempre foi cuidadosa para não ser vista como política de forma alguma.”

A princesa Anne é uma aclamada equestre e foi nomeada Personalidade Esportiva do Ano da BBC em 1971, pela Vanity Fair . “Pensei que, se fosse fazer qualquer coisa fora da família real, os cavalos provavelmente seriam a melhor maneira de fazer isso”, disse Anne na entrevista.

A princesa Anne, como seu irmão Charles, foi casada duas vezes. Ela se casou com o capitão Mark Phillips em 1973, com quem compartilha os filhos Peter Phillips e Zara Tindall. Anne e Philips se separaram em 1989, segundo o New York Times. Logo após o divórcio em 1992, ela se casou novamente com o vice-almirante Timothy Laurence, seu atual marido.

Príncipe Andrew

Por fim, quantos filhos a Rainha Elizabeth tem? Sua Majestade deu à luz Andrew Albert Christian Edward – ou como o conhecemos, Príncipe Andrew, Duque de York – no Palácio de Buckingham em 19 de fevereiro de 1960 .

O príncipe Andrew se casou com Sarah “Fergie” Ferguson em 1986, e duas filhas: Beatrice e Eugenie. O casal se divorciou em 1996 .

Príncipe Andrew, Duque de York com Sarah Ferguson após o anúncio do noivado, Palácio de Buckingham, Londres, 17 de março de 1986.

O príncipe Andrew esteve mais recentemente no centro de outro escândalo de tabloide: ele é acusado de participar da rede de tráfico sexual do falecido financista e criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein , que morreu na prisão em 2019 – alegações negadas tanto pelo príncipe quanto pelo Palácio . As negações do príncipe, que ele tentou elaborar em uma entrevista de alto nível no Newsnight da BBC , foram seguidas por um anúncio de 20 de novembro de 2019 de que o duque de York “se afastará dos deveres públicos no futuro próximo”.

Príncipe Edward, o filho mais novo da rainha

O nascimento do príncipe Edward Antony Richard Louis apresentou uma grande ruptura com a tradição: ele foi o primeiro dos filhos de Elizabeth a nascer com o príncipe Philip na sala de parto. Como observa o Independent, a biógrafa real Ingrid Seward escreveu que o duque de Edimburgo estava “segurando a mão de sua esposa” quando o filho mais novo nasceu em 10 de março de 1964.

“A rainha, então com 37 anos, pediu que ele estivesse lá”, escreveu Seward em seu livro My Husband and I: The Inside Story Of 70 Years Of Royal Marriage . “Ela estava lendo revistas femininas que enfatizavam a importância de envolver os pais no parto e ficou fascinada com a ideia.”

Em 1968, quando Edward tinha 4 anos, a família real permitiu que uma equipe de produção entrasse em sua casa na tentativa de dar aos espectadores uma visão de como (supostamente) normais eles realmente eram. O documentário – e a reação mista do público a ele – aparecem na 3ª temporada de The Crown. “Eles não querem que você seja ‘normal'”, disse o primeiro-ministro Harold Wilson (Jason Watkins) à rainha Elizabeth II.

Edward ficou fora dos holofotes (e das manchetes dos tabloides) mais do que seus irmãos. Ele se casou com Sophie Rhys-Jones em 1999 e o casal tem dois filhos, Lady Louise Windsor e James Viscount Severn.

De todos os quatro irmãos, Edward tem sido o mais interessado nas artes.

Aos 23 anos, Edward trabalhou como assistente de produção para a Really Useful Theatre Company de Andrew Lloyd Webber. Alguns de seus próprios empreendimentos na indústria do entretenimento não foram tão bem sucedidos. No que o The Guardian chamou de ” desastre de relações públicas “, Edward convenceu seus familiares a participarem de um evento beneficente baseado em um game show britânico chamado It’s a Knockout .

A produtora de Edward, Ardent, que criava dramas de TV e documentários, foi dissolvida em 2011. Ele é atualmente um membro da realeza em tempo integral.