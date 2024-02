Caco Barcellos? Carol Barcellos é filha de quem

O nome de Carol Barcellos, 42 anos, se tornou um dos nomes mais comentados nos últimos dias de Carnaval 2024 após a também jornalista Renata Heilborn dizer que a colega de profissão - e ex-melhor amiga - a traiu com com seu ex-marido, o comunicador Marcelo Courrege. Mas afinal, quem é Carol Barcellos?

Carol Barcellos é filha de Caco Barcellos?

Caco e carol barcellos - foto: reprodução

Carol Barcellos trabalha há 20 anos na TV Globo e essa não é a primeira vez que relacionam seu nome ao do jornalista Caco Barcellos, 73 anos. Apesar de terem o mesmo sobrenome, eles não são pai e filha, mas sim colegas de trabalho. A global tem pais anônimos.

Em 2022, durante o programa Encontro, o veterano contou que é questionado nas ruas sobre o grau de parentesco com repórter. Na ocasião, ele explicou que tem uma filha, mas que ela se chama Alice. "Tenho uma filha que chama Alice Barcellos e outros dois filhos, o Ian que é repórter cinematográfico e fotógrafo e um que é, sim, repórter, o Iuri.".

A jornalista é mãe de Júlia, 12 anos, fruto do seu primeiro casamento. Em janeiro de 2022, ela se casou com André Vianna, mas a relação não durou muito.

No domingo, dia 11 de fevereiro de 2024, Carol Barcellos, assumiu seu relacionamento com o repórter Marcelo Courrege. A novidade foi anunciada com um post nas redes sociais, onde os dois aparecem curtindo o carnaval na Sapucaí, mas a história não para por isso.

A polêmica é que Carol foi madrinha de casamento de Courrege com Renata Heilborn, que trabalhava na Globo até o ano passado.

A trama logo tomou as redes sociais e Heilborn contou sua versão, afirmando que foi traída pelo ex-marido e ex-melhor amiga. Ela era casada desde 2024 com o repórter e a separação veio em 2023.

