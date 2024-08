Caçulinha era casado? Conheça história e origem do apelido

Famoso na TV brasileira como maestro do Domingão do Faustão, Rubens Ântonio da Silva, o Caçulinha, morreu na madrugada de segunda-feira, 5 de agosto, aos 86 anos, em São Paulo, após sequelas de um infarto.

Em nota divulgada nas redes sociais, a família do músico lamentou a partida de Caçulinha. "É com profunda tristeza que comunicamos que Caçulinha, o grande músico, o irmão inseparável e o titio mais amado , nos deixou hoje, aos 86 anos, durante a madrugada. Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas , gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte", diz o texto de homenagem.

História de Caçulinha

Apesar do apelido, Caçulinha não era o irmão mais novo. O nome na verdade foi escolhido pelo pai do músico, que escolheu o filho para ser sua dupla sertaneja.

O pai de Caçulinha tinha a dupla "Mariano e Caçula", mas com a saída de Caçula, Rubens foi escolhido para dar continuidade aos shows e ganhou o nome de "Caçulinha".

O próprio maestro explicou essa história em 2022. "Eu tenho um tio que cantava com o meu pai, era a primeira dupla caipira. Mariano e Caçula. Uma duplinha que saiu de Piracicaba. Ele virou fazendeiro, e meu pai virou caipira. Quem apresentava essa dupla era Cornélio Pires", contou.

O músico trabalhou no Domingão do Faustão entre 1989 e 2009, mas também fez outros trabalhos na TV Globo, a exemplo da trilha do Sai de Baixo. Depois, ele foi para a TV Gazeta e saiu em 2019.

Caçulinha era casado.