O que aconteceu com Faustão? Apresentador é internado

O apresentador Faustão, 73, está internado desde o último dia 5 no Hospital Albert Eistein, em São Paulo. A informação foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, e confirmada pela esposa do famoso, Luciana Cardoso. O ex-global está recebendo cuidados intensivos e encontra-se estável.

Faustão está doente?

Faustão está em tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca, conforme nota enviada ao colunista nesta quinta-feira, 17. O apresentador está internado há 12 dias e vem sendo cuidado pelo médico cardiologista Dr. Fernando Bacal.

"Fausto Silva está internado desde o dia 05 de agosto para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Neste momento, encontra-se estável e em cuidados intensivos", diz a nota enviada ao jornalista. As informações sobre o estado de saúde do famoso foram assinadas também por Miguel Cendoroglo Neto, diretor-médico e de serviços hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein.

Essa não é a primeira vez que Fausto é internado. Em 2021, um pouco antes de deixar a Globo, o apresentador ficou no hospital para tratar um edema linfático. Desde então, vem passando por internações de rotina para combater o déficit de circulação que ocorre nos vasos linfáticos e provoca o acúmulo de líquidos por alguma insuficiência no organismo.

Aos 73 anos de idade e com mais de três décadas de carreira na televisão, Faustão está fora do ar pela primeira vez desde que rompeu o contrato com a Band. O "Faustão na Band" será encerrado nesta sexta-feira, 18, com uma homenagem ao apresentador. O programa especial terá a presença de toda a família do famoso, incluindo os filhos do apresentador, João Guilherme, Rodrigo e Lara - a primogênita vai cantar no palco da atração pela primeira vez.

Fausto ainda não assinou com nenhuma outra emissora. João Guilherme afirmou ao UOL que o pai não pretender parar de vez, mas vai descansar e "ter o tempo dele".

