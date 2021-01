Cantores do BTS e 2 brasileiros estão em lista dos mais bonitos de 2020

Uma votação pelo Twitter elegeu os 100 rostos masculinos mais bonitos de 2020. O primeiro lugar ficou com o youtuber sueco PewDiePie. Dos sete integrantes do grupo musical sul-coreano BTS, quatro marcam presença no ranking. Dois brasileiros também chamam atenção.

Quem aparece na lista com os cantores do BTS?

Por meio de hashtag específica, os votos feitos pela rede social foram compilados por uma empresa especializada em listas do tipo. Os cantores V, Jungkook, Jimin e Jin, da banda também conhecida como Bangtan Boys, ficaram em 2°, 4°, 17° e 39°, respectivamente. Os representantes do Brasil são Marlon Teixeira, em 49° lugar, e Dan Matsunaga, em 75°. Confira alguns dos eleitos:

1° lugar – Felix Kjellberg

Felix Kjellberg, de 31 anos, é mais conhecido pelo apelido online PewDiePie. O comediante de internet e produtor de vídeos sueco publica conteúdos sobre games e piadas.

2° lugar – V, do BTS V é o nome artístico de Kim Taehyung, de 25 anos. É um dos integrante do grupo sul-coreano BTS, formado pela Big Hit Entertainment em 2013 3° lugar – Chris Hemsworth A terceira posição do ranking ficou com o ator australiano Christopher Hemsworth, de 37 anos. Ficou famoso por interpretar o capitão Mitch Nelson, no filme “12 Heróis”, e “Thor”, da Marvel. 4° lugar – Jungkook, do BTS Mais um BTS para a lista. Jeon Jungkook, chamado apenas de Jungkook na carreira artística, tem 23 anos. Veja mais integrantes do BTS e brasileiros 17° lugar – Jimin, do BTS Park Jimin, de 25 anos, é o vocalista principal do BTS e ficou em 17° lugar no ranking de rostos masculinos mais bonitos de 2020. 39° – Jin, do BTS Kim Seokjin (ou simplesmente Jin) é do BTS e completou 28 anos no mês passado. 49° lugar – Marlon Teixeira Chegou a vez de falar dos brasileiros. O modelo Marlon Teixeira, de 29 anos, ficou em 49° lugar. Neste verão, trocou as passarelas pelo mar e se tornou guarda-vidas. Fez o curso preparatório do Corpo de Bombeiros em Itajaí, Santa Catarina, sua cidade natal. 75º lugar – Daniel Matsunaga O Brasil tem mais um representante: Daniel Matsunaga, de 32 anos. O ator, modelo e jogador de futebol atualmente segue carreira nas Filipinas. Em 2014, foi o vencedor do Pinoy Big Brother, uma versão filipina do BBB.