Casado há 28 anos, pai de Larissa Manoela teria amante, diz Leo Dias

Atriz rompeu com a família no início do ano

Além da polêmica envolvendo o patrimônio de Larissa Manoela, 22 anos, outro problema da família da atriz se tornou público. O jornalista Leo Dias informou no sábado, 19 de agosto, que o pai da atriz, Gilberto Santos, teria traído a esposa Silvana Santos, 52 anos, com uma funcionária da empresa da família.

O jornalista afirma também que a mãe de Larissa Manoela descobriu a traição de Gilberto após ver pelo waze que o marido estava em um motel. Além disso, ela teria desvendado que o companheiro de quase 3 décadas mantinha relação com outras mulheres. Apesar das revelações, os dois optaram por manter o casamento.

Em março desse ano, o pai da atriz chegou a fazer uma publicação no Instagram para comemorar a união com Silvana. " Seguimos juntos o início de uma jornada que nos trouxe até os dias de hoje! Com muitas alegrias e incertezas, dificuldades, tristezas e decepções vamos seguindo nossa jornada rumo ao desconhecido mas na certeza de que juntos somos fortes pois Deus está sempre à frente de nossas decisões!", escreveu.

Por que Larissa rompeu com os pais?

Larissa Manoela contou ao Fantástico no último dia 13 de agosto (Dia dos Pais) que deixou toda a sua fortuna para os pais, avaliada em R$ 18 milhões.

A atriz decidiu abrir mão de tudo que ganhou em 18 anos de carreira para poder, a partir de agora, cuidar do seu próprio dinheiro. Em entrevista para a repórter Renata Capucci, a artista alegou que apesar de trabalhar há quase duas décadas, ela ainda recebia uma mesada do que era seu próprio dinheiro.

Em um áudio que viralizou nas redes sociais, Larissa Manoela manda um áudio para o pai e pede um pix para poder comprar milho para comer na praia. "Pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?", dizia a mensagem da jovem.

A relação com os pais teria começado a ruir quando ela, ao completar 18 anos, buscou saber mais informações sobre seu patrimônio. Mas o rompimento só viria anos depois, no começo de 2023, quando o escritório de contabilidade que cuida de sua carreira fez um alerta sobre o mau gerenciamento do dinheiro.

Na segunda-feira, 21, o SBT vai exibir uma entrevista exclusiva de Silvana ao Fofocalizando.