Dona de fortuna, Larissa Manoela ficou pobre?

Atriz foi morar na casa do noivo e teve que fazer empréstimo

Larissa Manoela, 22, vive um drama após o rompimento com os pais. A atriz expôs recentemente que deixou um patrimônio de R$ 18 milhões para Gilberto Elias e Silvana Taques para se livrar do controle que ambos exerciam em sua vida e carreira. A famosa relatou que precisava pedir dinheiro para gastos simples, como a compra de milho e sorvete em idas à praia.

O que aconteceu com Larissa Manoela?

A atriz Larissa Manoela está passando por um período difícil após romper com os pais em maio deste ano. Larissa Manoela foi viver "de favor" na casa de André Luiz Frambach, seu noivo, pois não tinha nenhum dinheiro. A informação foi divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do UOL.

Larissa optou por deixar a fortuna milionária para os pais, pois via essa como a única alternativa de romper com Gilberto e Silvana que até então eram seus empresários. Uma fonte próxima a atriz revelou que os únicos bens que estavam em nome da famosa era um apartamento e um carro.

"Ela não tinha dinheiro guardado, não tinha plano de saúde, e precisou ser acolhida pelo ator e sua família enquanto aguardava a virada de contratos para a empresa dela. Não foi um período fácil", disse uma pessoa próxima.

Sem nenhum dinheiro, a atriz vendeu o apartamento para dar entrada em uma nova casa. Larissa também fez um empréstimo milionário para completar o valor do imóvel e agora paga as parcelas mensalmente.

A crise entre Larissa Manoela e os pais já estava sendo especulada pela imprensa há meses, quando Silvana parou de seguir a própria filha em sua página no Instagram. A famosa rompeu o silêncio pela primeira vez durante uma entrevista ao Fantástico, em agosto, quando revelou que não tinha ao menos R$ 10 para compras supérfluas durante passeios.

A famosa expôs alguns áudios e conversas na qual mostra os pedidos de transferência que precisava fazer aos pais, que controlavam todo seu dinheiro. "Aí, pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?", pede ela em uma das conversas.

Nesta quarta-feira, 16, a equipe jurídica da atriz enviou um comunicado à imprensa afirmando que Larissa não tinha conta bancária em seu nome até 2022, e apenas 1 dos 11 imóveis da família estavam em seu nome. "Durante todo esse tempo, a atriz tentou contato e diversas propostas de negociação com os pais. Todas foram frustradas. Assuntos importantes como o plano de saúde da atriz não foram repassados para ela, que ficou mais de três meses sem plano e descobriu por um acaso a situação", diz a nota.

Quem são os pais de Larissa?

Larissa Manoela é filha de Silvana Taques, 51, e Gilberto Elias Santos, 56, A atriz é a única herdeira do casal, que se casou em 1995.

A família da atriz vem de Guarapuava, cidade no interior do Paraná. Silvana é formada em Pedagogia, enquanto Gilberto trabalhava como corretor imobiliário. Ambos passaram a se dedicar à carreira da filha e gerenciar todos os contratos e área financeira da artista.

Além do controle financeiro, Silvana e Gilberto eram bastantes severos em relação a vida pessoal da jovem, comportamentos, namoros, amizades e até na forma de se vestir.

Ao Fantástico, o casal afirmou que Larissa falta com a verdade e que a atriz sabia que possuía apenas 2% da empresa que detém a grande maioria dos contratos e patrimônios. Eles também afirmam que ela sempre teve acesso a cartões de crédito e pôde comprar tudo o que desejou.

A nota finaliza dizendo que é Larissa quem se recusa a conversar com a mãe e não responde às mensagens do pai "tendo optado pela contenda e pela discórdia familiar, falando somente por meio de suas advogadas, ainda que seus pais não tratem da questão de forma litigiosa, embora terceiros assim façam parecer por notas falsas enviadas para a imprensa". O comunicado diz que Silvana e Gilberto lamentam a "a opção pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito aos pais, que se recusam a responder com os mesmos sentimentos à injustiça que estão sofrendo. Porque Larissa é filha deles, amada incondicionalmente”.

