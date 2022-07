Casamento Jennifer Lopez e Ben Affleck; veja as fotos da noiva

O casamento Jennifer Lopez e Ben Affleck é real! De acordo com uma licença de casamento nos registros on-line do condado de Clark, Nevada, a união oficial do casal foi registrada no sábado, 16 de julho. O registro está em ambos os nomes legais – Benjamin Geza Affleck e Jennifer Lynn Lopez. Significativamente, o registro também indica que Jennifer Lopez assumiu Affleck como seu sobrenome legal.

Lopez confirmou as núpcias dela e de Affleck através de uma nova edição de seu boletim “On the JLo” no final da tarde de domingo. “Conseguimos!” Lopez escreveu, ao lado de uma fotografia em preto e branco dela segurando um buquê e Affleck beijando sua bochecha.

“Ontem à noite voamos para Las Vegas, ficamos na fila para obter uma licença com outros quatro casais, todos fazendo a mesma jornada para a capital mundial do casamento”, compartilhou Lopez.

Como foi o Casamento Jennifer Lopez e Ben Affleck

Bennifer finalmente chegou ao altar! Jennifer Lopez e Ben Affleck são oficialmente marido e mulher. O casal de noivos se casou no sábado à noite na A Little White Wedding Chapel em Las Vegas, Nevada.

Embora o casamento Jennifer Lopez e Ben Affleck não tenha sido a cerimônia glamourosa que os fãs esperariam de Bennifer, Lopez disse que foi “o melhor casamento possível que poderíamos ter imaginado”.

Jennifer Lopez and Ben Affleck in new photos from their wedding. 🤍 pic.twitter.com/kcifuJQE4I — Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2022

Volta após 20 anos – casamento Jennifer Lopez e Ben Affleck

Lopez, 52, e Affleck, 49, estavam entre os casais de celebridades mais proeminentes no início dos anos 2000. Eles fizeram dois filmes juntos. O primeiro foi “Gigli”, de 2003, que não incendiou exatamente as bilheterias. Quando o filme “Jersey Girl”, dirigido por Kevin Smith, chegou aos cinemas em 2004, o casal já havia anunciado que havia terminado. O casal ficou noivo por um longo período de tempo, embora nunca tenham se casado oficialmente.

No entanto, Lopez e Affleck se reuniram há cerca de um ano e parecem inseparáveis ​​desde então. Durante seu tempo separados, Lopez se casou com o cantor e compositor Marc Anthony em 2004 antes de se divorciar dele em 2014. Affleck se casou com a atriz Jennifer Garner em 2005. Os dois se divorciaram em 2018.

Em suas vidas profissionais, Affleck ganhou um Oscar por produzir o vencedor de melhor filme “Argo” e Lopez cresceu sua fortuna fazendo turnês, atuando em filmes e gravando músicas. Há um ano, eles se encontraram novamente, namorando aos olhos do público, mas sem o mesmo escrutínio da imprensa de celebridades, que evoluiu e se tornou menos crítica desde a virada do século.

