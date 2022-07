Quem é a loira que aparece em Pantanal; Marcela Fetter vive jornalista

Depois de muita espera, a cativante Érica chegou na trama do remake da TV Globo e já tem despertado a curiosidade do público. Quem é a loira que aparece em Pantanal? A jovem interpretada pela atriz Marcela Fetter chegou ao local com um objetivo nobre, mas irá causar uma grande confusão na família Leôncio. Além disso, a moça vai despertar olhares e causar ciúmes.

Quem é a loira que aparece em Pantanal da TV Globo?

A jornalista Érica, vivida pela atriz Marcela Fetter, é quem é a loira que aparece em Pantanal a partir dos capítulos recentes do remake de 2022. A jovem viaja até o lugar para fazer uma matéria sobre o bioma e levantar discussões sobre a importância da preservação ambiental. As primeiras cenas da moça foram a bordo da chalana de Eugênio. Depois de conversar com moradores e visitantes, ela bateu um papo com o dono da embarcação sobre o assunto.

A jovem revelou que já estava com parte do orçamento para a viagem comprometido e que não sabia ao certo se tinha conseguido o que foi até o Pantanal encontrar. Para ajudar Érica, Eugênio indica que a jornalista conheça José Leôncio, de quem a fama o precede. Primeiro, a moça fica relutante, ela não sabe se ir ao encontro do pecuarista realmente fará diferença em seu trabalho. Porém, ela cede e então vai atrás do rei do gado.

Assim, ela é acolhida na fazenda de José Leôncio, que está mais para uma pensão e sempre abriga visitantes. Por lá, a moça ficará cada vez mais inteirada sobre a região e começará um romance com Zé Lucas, o que causará alvoroço na trama. De acordo com os resumos da emissora, nos próximos capítulos Érica vai causar ciúmes pois vai se aproximar de Jove, com quem se dará bem. Ela vai deixar Zé Lucas enciumado pelo contato da jovem com o caçula de Zé Leôncio e também deixará Juma nada contente. A filha de Maria Marruá vai ficar atenta aos olhares do amado em direção a quem é a loira que aparece em Pantanal.

Para quem não lembra o que aconteceu na versão de 1990, se o remake seguir os mesmos passos, o envolvimento de Érica e Zé Lucas resultará em momentos quentes. Os dois vão fazer sexo, mas o namoro será breve. Pouco depois, a moça resolverá ir embora do Pantanal e deixará Zé Lucas para trás.

No entanto, a história do casal não vai parar por aí. Após alguns capítulos, a personagem de Marcela Fetter irá retornar ao estado de Mato Grosso do Sul e trará novidade: uma gravidez. Érica estará acompanhada do pai e contará que o bebê é de Zé Lucas. O pai da garota vai insistir que o primogênito de Zé Leôncio se case com sua filha.

Zé Lucas vai topar a ida até o altar, mas os dois não chegarão a selar a união. A separação do casal vai acontecer quando for descoberto que a gravidez da moça não passa de uma farsa. Interessados na influência e bens dos Leôncio, pai e filha tentarão se dar bem, mas serão desmascarados.

Quem é a atriz Marcela Fetter

Natural do Rio Grande do Sul, a loira tem 26 anos de idade e é atriz desde pequena, época em que se interessou pelo teatro e começou a estudar o ofício. Anos mais tarde, quando estava com 17 anos, ela se mudou para São Paulo para investir na carreira e assim começou a trabalhar também como modelo.

Marcela então se formou em artes cênicas pelo Centro de Artes e Educação Célia Helena e fez sua estreia nas telinhas da Globo em 2016, aos 20 anos. Ela viveu a vilã Flávia Campos em Malhação – Seu Lugar no Mundo. A personagem tentava atrapalhar a relação do casal principal, vividos pelos atores Brenno Leone e Marina Moschen.

Desde então, Marcela não apareceu em nenhuma outra novela, seu trabalho em Pantanal será a segunda experiência em um folhetim. Porém, a atriz soma trabalhos em séries, como Se Eu Fechar os Olhos Agora (2018) e Verona (2020). Ela também esteve no videoclipe Anestesia, da cantora Wanessa Camargo, ao lado de Henri Castelli.

Assista:

Atriz que interpretou Érica em 1990 vai aparecer em remake

Em 1990, o papel de quem é a loira que aparece em Pantanal foi da atriz Gisela Reimann, que irá retornar em 2022 ao universo criado por Benedito Ruy Barbosa. Gisela irá interpretar Ingrid na trama, uma personagem inédita criada por Bruno Luperi especialmente para a nova versão.

Ingrid será a mãe de Érica e pelo andar da trama deve dar às caras quando a jovem retornar ao Pantanal para revelar sua gravidez. Detalhes sobre a personagem não foram revelados. Como a mulher não existia na versão de 1990, não se sabe até agora o que ela fará na história. É possível que Ingrid viaje com Érica e Ibraim até a fazenda de José Leôncio para dar o golpe do baú em Zé Lucas, mas não foi confirmado até agora em que capítulos ela estará presente.

Pantanal da Manchete foi a primeira novela de Gisela, na época ela tinha 24 anos. Depois, ela esteve nas A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990 – 1991), Sonho Meu (1993), Viver a Vida (2009), Beleza S/A (2013), Psi (2014), O Negócio (2014), Vizinhos (2015), Malhação (2017), entre outras obras. O projeto mais recente da famosa foi a novela Gênesis (2021), da Record.

Personagens que ainda vão entrar na trama

Além de quem é a loira que aparece em Pantanal a partir de agora na trama e de Ingrid, a mãe de Érica, mais alguns personagens vão entrar na trama nos próximos meses do folhetim. O remake está previsto para ficar no ar até outubro, então ainda há muita história pela frente.

Ibraim: pai de Érica, o personagem será vivido pelo ator Dan Stulbach. Ibraim é um político, com cargo de deputado, que pretende usar a influência de José Leôncio para conseguir alavancar a carreira no meio. Em 1990, ele foi vivido por Rubens Corrêa.

Solano: este personagem será um matador de aluguel contratado por Tenório para realizar vinganças. O jagunço será encarregado de cuidar das mortes de Maria Bruaca, Alcides, José Leôncio e a família do rei do gado pelo vilão. Em 1990, o mau-caráter se chamava Teodoro e foi papel de Fausto Ferrari.

Maria Marruá Leôncio: a menina será a filha de Jove e Juma. A garota irá nascer na beira do rio durante a reta final da novela e será um bebê até o ultimo capítulo. Nos momentos finais da trama, um salto de alguns anos irá acontecer e a menina aparecerá mais velha. Em conversa com o Velho do Rio, ela vai revelar que se transforma em onça, como a mãe. Em 1990, a menina foi personagem de Leandra Leal e em 2022 será interpretada por Lia Luperi, filha do autor Bruno Luperi.

Antero: o menino será o filho de Irma com Trindade. O garoto também será um bebê até o final da novela. Depois da passagem de tempo, ele aparecerá alguns anos mais velho em um passeio de cavalo ao lado da filha de Jove e Juma. O papel será de um dos filhos de Bruno Luperi, Theo Luperi.

