Catherine Zeta-Jones posa de biquíni ao lado do Papai Noel

Catherine Zeta-Jones, estrela de A Máscara do Zorro, usou as redes sociais para divertir os fãs com um registro de Natal. Ao lado do Papai Noel, ela surge de biquíni preto mínimo e óculos escuros, exibindo sua boa forma e curvas dançantes do corpo escultural. Ao compartilhar registro, a atriz lamentou não poder abraçar e beijar o ‘bom velhinho’ neste Natal, devido a pandemia de Covid-19.

“No ano passado, nas Bermudas, fui pega descaradamente a beijar o Papai Noel em meu biquíni, totalmente entediado porque este ano ele não apareceu. Eu estava pronto e mascarada e o esperando. Bem, talvez no próximo ano”, escreveu a estrela, que também atuou em sucessos como Doze Homens e Outro Segredo e Titanic.

Aos 51 anos, Catherine exibiu corpo violão e recebeu inúmeros elogios dos seguidores. “A mulher mais bonita de toda Hollywood”, disse uma seguidora primeiramente. “Como é possível você parecer ainda melhor esse ano?”, questionou outra, ao elogiar a beleza de Zeta-Jones nos comentários da publicação compartilhada no Instagram.

O clique de Catherine fez sucesso na véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Em apenas 22 horas no ar, o registro teve mais de 170 mil curtidas.

Casamento Catherine Zeta-Jones

Catherine é casada com o ator de cinema Michael Douglas desde 2000. Os dois são pais de Dylan Michael, de 20 anos, e Carys Zeta, de 17. Apesar de serem casados, Catherine revelou em entrevista ao TODAY, da NBC, em 2018, que vive um relacionamento aberto com Douglas.

“Michael e eu temos um relacionamento muito aberto”, afirmou Catherine na ocasião. “Você precisa ser aberto e honesto e compartilhar coisas que provavelmente as pessoas na farmácia não iriam compartilhar no balcão”, explicou a estrela de cinema, que atribuiu o fato da confiança e liberdade no casamento com o ator como um dos fatores para o sucesso do relacionamento sólido que já dura 20 anos.