Nova moda: Thaila Ayala transforma buquê de casamento em ouro

Thaila Ayala inovou no conceito lembranças de casamento e eternizou o buquê usado na cerimônia com Renato Góes. O arranjo que normalmente a noiva joga para as convidadas após o tão esperado ‘sim’, foi transformado em uma joia com réplicas das folhas e flores em ouro.

“Carinha de criança feliz por poder ter eternizado esse momento tão especial!”, disse a atriz, ao compartilhar clique no Instagram. Na imagem, ela surge usando um vestido de noiva trabalhado na renda e segurando o buquê dourado com as duas mãos.

Buquê de ouro de Thaila Ayala

Nos Stories do Instagram, Thaila surgiu emocionada ao entregar detalhes de como eternizou o buquê de flores do seu casamento que aconteceu em outubro do ano passado na Igreja do Carmo, em Olinda.

A esposa de Renato Góes revelou que não só o buquê da noiva, como também das madrinhas e das daminhas de honra foram eternizados em ouro.

“Gente, estou tão feliz. Vocês não sabem o que eu recebi em casa. Estou quase emocionada. Não é muito lindo? Meu buquê de flores do casamento. Ele mesmo, real oficial. Ele mesmo, ele todinho, eternizado em ouro. Estou completamente apaixonada, eu não só eternizei o meu, como eu também eternizei o das crianças, das madrinhas de aliança. E é muito bom você tá andando pela casa e de repente, bum, você tromba nele na decoração. É um momento tão especial eternizado”, descreveu.

Para o casamento com Góes no ano passado, Thaila usou um vestido branco cheio de pedrarias e cristais bordados em 360 horas. A peça da noiva pesou ao todo 1,5 quilos, e foi inspirada em clássicos da grife Dior. A festa de casamento após a cerimônia aconteceu no Instituto Ricardo Brennand, mais conhecido como Castelo de Brennand, e reuniu familiares dos noivos, amigos e famosos em um evento luxuoso.