Chrissy Metz antes e depois: como está a Kate de This is Us?

A atriz Chrissy Metz, de 43 anos, interpreta Kate no seriado "This is Us", que está com a segunda temporada em exibição na Globo. Seis anos depois de ter gravado os episódios que estão sendo transmitidos na TV aberta, a atriz segue trabalhando em projetos no cinema, além de trilhar carreira na música gospel.

Como está Chrissy Metz hoje?

A famosa não mudou muito depois da gravação dos episódios que estão em exibição na Globo. This is Us foi encerrada na televisão norte-americana em maio de 2022, após 106 episódios ao todo. Depois do fim do projeto, Chrissy Metz trabalhou em alguns títulos para o cinema - neste ano, ela interpretou Faith no filme "A Creature Was Stirring".

Para quem não sabe, a famosa também é cantora gospel e lançou seu primeiro álbum de estúdio, "Prayed for This Day", em fevereiro. Desde então, a artista fez algumas performances em programas de televisão e apresentações ao vivo. Em dezembro, ela lançou um EP com algumas faixas natalinas.

A artista também é co-criadora da marca de vinhos Joyful Heart Wine e escritora, tendo publicado os livros "This Is Me: Loving the Person You Are Today", em 2018, e "When I Talk to God, I Talk About You", em 2023.

Chrissy começou a trabalhar na TV em 2005, fazendo pequenas participações em seriados até conquistar seu primeiro papel fixo em "American Horror Story: Freak Show" (2014). Apenas um ano depois, ela entrou para o elenco de This is Us como uma das personagens protagonistas, permanecendo na produção durante as seis temporadas.

Enquanto estava trabalho na obra de sucesso da NBC, a atriz seguiu a carreira de cantora e lançou uns singles na música gospel. Chrissy investe no ramo desde 2018, quando divulgou sua primeira faixa, "Anything Worth Holding On To".

Atualmente, a atriz está solteira após terminar o namoro de quase quatro anos com Bradley Collins. Antes, ela havia sido casada com Martyn Eaden, entre 2008 e 2015. A famosa não tem filhos.

Chrissy Metz e Melissa McCarthy são irmãs?

Muitas pessoas confundem Chrissy Metz com a atriz Melissa McCarthy, 53, por conta da semelhança física entre as duas. Apesar de se parecerem, as famosas não possuem qualquer vínculo familiar. Ambas ficaram conhecidas pelo trabalho em obras de Hollywood e, além disso, as duas são atrizes com peso acima dos padrões estéticos que ganharam papéis de destaque, o que não costumava acontecer há alguns anos.

Melissa McCarthy esteve recentemente no live-action do filme "A Pequena Sereia" (2023), interpretando Úrsula. Ao longo da carreira, ela já foi indicada ao Oscar duas vezes: a primeira por "Bridesmaids" (2012), na categoria Melhor Atriz Coadjuvante, e a segunda por "Can You Ever Forgive Me? (2019)", como Melhor Atriz.

Nos últimos anos, McCarthy passou por um processo de perda de peso, eliminando mais de 34 quilos, conforme revelado por ela ao programa americano CBS This Morning, em 2019. A atriz revelou que não fez nenhuma dieta louca ou grandes restrições calóricas - ao invés disso, aumentou a quantidade de consumo de proteínas e exercícios físicos e também parou de se preocupar tanto com o corpo, já que o estresse era um fator determinante para o ganho de peso.

Por conta da transformação, alguns internautas acreditam que foi Chrissy Metz quem passou pelo processo. A norte-americana, no entanto, perdeu um pouco de peso antes de sua estreia em This is Us após um período em depressão e depois de ter passado por um ataque de pânico, que a levou ao hospital. Na época, a atriz contou à revista PEOPLE que chegou a perder 45 quilos apenas com uma dieta de 2000 mil calorias diárias e fazendo exercício físico 20 minutos ao dia.

