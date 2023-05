10 momentos do final da série Succession da HBO

Após uma longa espera, o último episódio da badalada série Succession ganhou os holofotes e trouxe desfechos aos personagens da trama de Jesse Armstrong. Depois de quatro temporadas tentando descobrir quem ficaria com o cargo mais cobiçado da poderosa Waystar Royco, o final da produção revelou quem ficou no lugar de Logan Roy a frente do conglomerado midiático.

Quem ficou com o cargo de CEO no final de Succession?

Para a surpresa de muitos, Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen), marido de Shiv Roy (Sarah Snook), foi coroado o grande CEO da Waystar. A reviravolta na trama ocorreu após o sueco Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) conseguir que o acordo de sua empresa, a GoJo, desse certo e passasse pelo conselho. O empresário europeu traiu Shiv, que estava cotada para o cargo, e colocou o marido dela no lugar.

Em um jantar antes da reunião que definiu o futuro de todos, Lukas explicou para Tom suas ressalvas em colocar Shiv no posto mais alto da empresa e deixou claro que precisava de um lacaio, que no caso seria o próprio Tom, até então chefão na ATN, um dos braços principais da Waystar. Tom não pensou duas vezes e passou a perna na esposa, aceitando a posição.

Antes de o acordo da venda da Waystar ser aprovado, Tom confessou a verdade para Shiv, o que resultou em uma briga feia. A filha de Logan Roy (Brian Cox) se juntou rapidamente aos irmãos para tentar derrubar Lukas e Tom, mas na hora H a ruiva mudou de lado e resolveu ajudar o marido a conseguir a chefia da empresa, para assim também ficar próxima ao poder.

Shiv traiu os irmãos e vendeu a empresa

Personagem de Sarah Snook, Shiv fez uma grande jogada no último episódio de Succession e conseguiu derrubar os irmãos.

Antes aliada de Lukas, a herdeira mudou de lado quando descobriu que o sueco não a escolheria como CEO e se juntou novamente a Kendall (Jeremy Strong) e Roman (Kieran Culkin) para conseguir os votos necessários que bloqueariam o acordo de Lukas no conselho da Waystar.

Sua sede de vingança se intensificou quando ela descobriu que foi passada para trás por Tom e buscou uma forma de bloquear o acordo. No entanto, nas cenas finais de Succession, durante a tão aguardada reunião do conselho, Shiv mudou de ideia e resolveu aprovar o acordo da GoJo com a Waystar.

Kendall tentou persuadir a irmã e se desesperou ao perceber que não ficaria com o lugar de CEO da empresa. O trio Roy acabou em uma disucssão, mas não adiantou e Shiv definiu a votação, conseguindo que o legado do pai fosse vendido para Lukas.

Como ficou Shiv e Tom no final de Succeession?

O relacionamento de Shiv e Tom passou por muitos altos e baixos depois que o perosnagem de Matthew Macfadyen traiu a esposa ao escolher o lado de Logan Roy, no final da terceira da temporada. Nesta última temporada da série, a quarta, o casal teve algumas idas e vindas, falou até em divórcio e ficou balançado por causa da gravidez de Shiv.

Após Tom ser escolhido para CEO, a impressão era que o casamento infeliz da dupla seguiria para seu desfecho, mas com a decisão de Shiv de apoiar o marido para o cargo, os dois acabaram a trama juntos. Nas últimas cenas da série, o casal deixa a empresa lado a lado após a venda da Waystar. Tom oferece a mão para a esposa e ela responde o gesto.

Leia também – Onde assistir as séries mais buscadas no Google

Como foi o final do Kendall em Succession?

Com o grande sonho de seguir os passos do pai e se tornar CEO da Waystar, Kendall ficou desolado após a traição da irmã e perda das empresas. O herdeiro é claro continuou cheio da grana com a venda do império construído pelo pai ao longo da vida, mas o que ele queria mesmo era o poder e cobiçado cargo de CEO. Sem isso, ele deixou o prédio sem rumo, caminhou para longe e teve suas cenas finais com um semblante claramente inconsolável.

Final de Roman

Desde o funeral do pai, Roman se mostrou cada vez mais instável. Após passar um tempo escondido na casa da mãe, ele topou votar com os irmãos contra a venda da Waystar para a GoJo, mas o plano não deu certo por causa de Shiv. Após a derrota, ele precisou tirar fotos com Lukas na assinatura do acordo e então partiu. Suas últimas cenas em Succession são solitárias em um balcão de bar.

Confira – Estreias da Netflix de junho 2023: filmes e séries que entram no catálogo

Jess deixou o emprego e Kendall ganhou ex-aliado do pai

Fiel assistente de Kendall, Jess definitivamente deixou o emprego. No penúltimo episódio da quarta temporada, a personagem de Juliana Canfield comunicou ao chefe que iria se afastar, o que deixou o executivo nada contente. No desfecho da série, Jess não aparece mais e Kendall chama por sua nova assistente, a quem ele se dirige apenas como “nova Jess”. Além da contratação da nova assistente, ele ganha mais um funcionário, o ex-motorista de seu pai.

E como ficou o primo Greg?

Greg (Nicholas Braun) tentou jogar para os dois lados, o que poderia ser catastrófico, mas acabou se dando bem no final de Succession. Parceiro de crime para todas as horas de Tom, Greg resolveu servir de agente duplo e contar para Kendall sobre os planos de Lukas sobre Shiv fora do cargo de CEO, o que causou um alvoroço nos dois lados.

Lukas ficou irado com o rapaz, deixou claro que não gosta e nem confia nele, mas a ascensão de Tom ao posto mais alto da Waystar lhe trouxe vantagens. Nos minutos finais do último episódio, ao conversar com Tom após a venda da empresa da família Roy, Greg recebe a boa notícia que continuará nas graças do personagem de Matthew Macfadyen e ainda terá lugar na empresa

Quem ficou e quem saiu da empresa?

Dos velhos funcionários da Waystar, com a nova gestão continuaram Karolina (Dagmara Dominczyk) e Gerri (J. Smith-Cameron). Karolina já estava na lista de preferências de Shiv, já Gerri ia deixar a empresa e levar uma bolada com ela após ser demitida por Roman alguns episódios antes, mas Tom comentou com Greg que gostaria de tê-la por perto por ser experiente, inteligente e sem medo.

Karl (David Rasche), Frank (Peter Friedman) e Hugo (Fisher Stevens) foram cortados por Tom assim que o marido de Shiv foi nomeado para o cargo de CEO.

Final de Connor e Willa

Connor (Alan Ruck) e Willa (Justine Lupe) apareceram pouco no último episódio e não tiveram um final totalmente definitivo, pois o futuro da casal depende de Jeryd Mencken (Justin Kirk) ganhando a presidência, o que não foi mostrado na trama. Donos da casa de Logan e Marcia (Hiam Abbass), em suas últimas cenas o casal chamou familiares e amigos para etiquetarem o que queria levar da casa do velho titã.

Durante a “cerimônia”, a dupla explicou que caso Mencken de fato vire presidente, Connor vai trabalhar para o governo na Eslovênia, enquanto Willa ficará nos Estados Unidos trabalhando em uma peça, transformando assim o relacionamento em um casamento a distância. Como a série não define a vitória de Mencken ou de Daniel Jimenez (Elliot Villar), não é possível ter certeza do que aconteceu com os personagens de Alan Ruck e Justine Lupe.

Leia também – Séries que vão lançar em 2023: 12 produções mais esperadas

Quem ganhou a presidência?

No episódio 8 da quarta temporada, intitulado “América Decide”, o público acompanhou a acirrada disputa de Jeryd Mencken e Daniel Jimenez pela presidência dos Estados Unidos. Por conta da perda de votos durante um incêndio em um dos estados do país, houve confusão na definição da eleição, que foi levado para a justiça. Segundo a trama, a decisão levará meses até que um dos dois seja eleito. Como os episódios da quarta temporada se passaram em um intervalo de apenas alguns dias, não foi revelado até as cenas finais da série quem ganhou a eleição.

Leia também – Estreias do cinema em junho 2023: lista atualizada de filmes