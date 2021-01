Cleo arranca suspiros da web com biquíni prata; saiba onde comprar

Nesta sexta-feira (15), Cleo, de 38 anos, chamou atenção dos seus seguidores ao posar exibindo a boa forma em clique de biquíni. A famosa arrasou no corpão e na escolha do modelito de praia para curtir o sextou de hoje. O detalhe da imagem onde mostra a atriz exibindo as curvas, chamou atenção da web para elogios.

Cleo exibe boa forma de biquíni

Através da sua rede social do Instagram, a filha do cantor Fábio Júnior e da atriz Glória Pires, chocou a web ao surgir com o modelito de praia. Na legenda das imagens, Cleo escreveu: “E aí, 1 ou 2?”, perguntou para os seguidores qual dos cliques eles mais gostaram. Para a escolha, a famosa apostou no biquíni Ripple Prata, da marca Pajaris: Top tipo cortininha com bojo removível e a calcinha é modelo ripple no bumbum, com elástico franzido que valoriza mais as curvas.

Para complementar o look de hoje, Cleo apostou em óculos e exibiu nas redes sociais, ganhando ainda mais elogios. Quem não poupou comentários para a beldade, foi a atriz Danielle Winits, que escreveu: “Que perfeição”. Quem também entrou na onda dos comentários foi a atriz Vanessa Giácomo, que escreveu: “Lindaaaa”. O irmão de Cleo, o ator e cantor Fiuk, cotado para entrar no reality show BBB 21, da Globo, também fez questão de deixar o seu comentário nas fotos. Ele escreveu, exaltando ainda mais a beleza da irmã: “Linda de qualquer jeito.”

Atriz fala sobre mudança de corpo

Quem acompanha Cleo nas redes sociais, pôde perceber uma mudança no corpo da atriz. Ela, que até o ano passado estava sendo criticada por estar acima do peso, está recebendo elogios por exibir um corpo mais magra. Em um Stories do Instagram, a atriz contou da mudança física e como ela avalia a autoaceitação. “Não emagreci de uma hora para a outra. Estou há dois anos em uma luta para ficar saudável e, por consequência, acabei emagrecendo. Agradeço os elogios, mas emagrecer não é a mesma coisa que dar a volta por cima”, disse.

“Acho isso um pensamento tóxico. Acho importante ter em mente que os corpos mudam. É muito limitante você julgar a beleza através da magreza. Ser magro não faz ninguém melhor do que ninguém. Por isso, revejam a forma com que estão elogiando as pessoas. Repensem a questão do gosto e opinião. Às vezes seu gosto é um discurso de ódio”, completou Cleo.

Veja o desabafo de Cleo nas redes sociais:

