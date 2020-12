Cleo mostra nova tatuagem com referências aos orixás

Cleo é fã de tatuagem. Tem desenhos espalhados por todo o corpo e vai dar as boas-vindas a 2021 com um novo. No domingo (27), mostrou o escolhido para a coxa com referências a dois orixás, Iansã e Oxum, que são divindades do candomblé brasileiro.

Como é a nova tatuagem da Cleo?

A atriz publicou vídeo nos Stories do Instagram, enquanto aguardava o início do processo. “Estamos aqui toda decalcada ainda, com o Brunnão que vai fazer um trabalho lindo na minha perna. Começar a povoar a perna, né?”, disse aos risos.

O tatuador Brunno Nóbrega comentou sobre o desenho escolhido. “Diferente, né? Ideia dela, agora vamos aterrissar na pele”

Trata-se da adaga de Iansã e o espelho de Oxum. Ambos são orixás, do candomblé brasileiro, divinizados há 5 mil anos, representam homens e mulheres com capacidade de alterar o curso da natureza.

A tattoo ainda conta com a frase “be water” (“seja água”).

Outras tatuagens da atriz

Desenhos, palavras e frases marcam presença em várias partes do corpo da Cleo. Confira detalhes:

“Aos 18, na 4ª tatoo”, escreveu Cleo na legenda da foto acima. Trata-se da palavra “liberté” (“liberdade”, em francês), perto dos seios.

A atriz tem várias tatuagens nos braços, incluindo a palavra “hunter” (“caçador”, em inglês), uma serpente e um diamante.

No ombro, Cleo exibe “souers” (“irmãs”, em francês). No colo, a palavra “mamma” (“mamãe”) e “fever” (“febre”, em inglês) aparece no seio. A tatuagem do antebraço é em francês: “Le But La Vie C’est La Maturation De L’ame” (“O propósito da vida é o amadurecimento da alma”).

Cada dedo da mão exibia uma letra, formando “Idem”, em homenagem ao ex-Rômulo Neto. Em 2017, Cleo cobriu parte das letras com desenhos. E aproveitou para fazer uma tatuagem no pulso esquerdo: a palavra “truth” (“verdade”, em inglês).