Ano de Vênus: Aprenda rituais para se conectar com o regente de 2021

2021 será o ano de Vênus! Mas, afinal, o que isso quer dizer? O próximo ano astrológico se inciará dia 20 de março de 2021, assim que Sol chegar a zero grau em Áries, primiero signo do zodíaco. Nesse dia, Vênus é que passará a ser o regente e influenciará nossas vidas de uma maneira mais intensa.

O ano de 2020 foi regido pelo Sol, com a promessa de desafios novos, expondo tudo de errado e nos obrigando a usar a criatividade e lidar com as nossas sombras. Bem o que aconteceu esse ano, não é mesmo? E 2021, com a regência de Vênus, nos trará mais amorosidade e sensualidade, já que Vênus é a deusa romana que equivale a Afrodite na mitologia grega, ou seja, a deusa do amor!

Com isso, uma dica para o novo ano é que você fique mais perto de entes queridos! E já que Vênus é o regente dos signos de Touro e Libra, a preocupação com dinheiro e beleza pode aparecer também. Contudo, não será de uma forma negativa, será uma busca pela beleza natural e estabilidade. Só tome cuidado para não exagerar nessas buscas e atrair energias negativas do ano de Vênus, como o egocentrismo, por exemplo.

Banho do Ano de Vênus

O dia da semana referente ao planeta Vênus é a sexta-feira. Vênus rege o amor e a feminilidade e a melhor fase da lua para um banho com essas intenções é a lua cheia. E olhe só que incrível: dia 1/1/2021 é uma sexta-feira de lua cheia!

Por mais que o ano astrológico só comece em março, esse simbolismo quer dizer grande coisa e você já pode começar a entrar na vibração do ano de Vênus com um banho especial dia 1º de janeiro.

Ingredientes:

7 pétalas de rosas vermelhas

3 anis estrelados

2 colheres de sopa de hibisco

3 canelas em pau

21 gotas de essência de ylang ylang

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Adicione a canela e, o anis e o hibisco enquanto a água está fervendo; Desligue o fogo e jogue as pétalas de rosa na água e tampe a infusão com um prato; Espere 10 minutos, coe e pingue as 21 gotas de essência de ylang ylang; Tome um banho com calma; Por fim, após se secar, jogue o banho do pescoço para baixo e seque muito levemente. Agradeça, faça a reza de sua preferência e mentalize o que deseja.

Também é valido, caso sinta vontade, fazer um banho para o amor às sextas-feiras de lua cheia de 2021. Porém, não se esqueça de tomar um banho de descarrego ou um banho de arruda antes de um banho para amor ou para Vênus.

Quais são os orixás regentes de 2021?

Vênus trará questões emocionais à tona. Por isso, devemos estar preparados para tal, sem ter escondido nada debaixo do tapete, evoluindo o que precisávamos em 2020, após aprender mais sobre o senso coletivo e empatia.

Com isso, seguindo essa mesma linha, temos Oxum e Oxalá como regentes de 2021, de acordo com a umbanda. Oxalá é o senhor da criação e responsável pela vida.

Oxum é dona das águas doces e cuida dos nossos corações como uma mãe. Por isso, faça um banho de oxum durante 2021 e um ritual para ela no começo do ano.

Materiais:

Rosa amarela

Vela amarela

Mel

Como preparar:

Acenda a vela em cima de um pires; Passe mel em volta da vela; Deixe a rosa amarela do lado e faça uma oração para Oxum; Por fim, deixe a vela em um local alto e a rosa do lado. Quando a vela apagar, jogue a rosa em um jardim.

Cores de 2021 para entrar no clima do ano de Vênus

Por ser o ano de Vênus e trabalhar questões emocionais, a cor rosa, cor do amor, e a cor verde, que representa o chakra cardíaco serão as cores do ano. Por isso, vale passar a virada com essas cores e acender uma vela rosa, tanto na virada no ano, para já ir sentindo as energia, quanto na entrada do ano astrológico.

Contudo, de acordo com a numerologia, 2021 é o ano 5, que será um divisor de águas, com a tecnologia mais forte do que nunca e algumas instabilidades. Como o 5º chakra é o laríngeo, vale apostar na cor azul também e trabalhar muita a comunicação, afinal, a amorosidade do ano de vênus precisa de comunicação para funcionar.

Dica: Gere seu mapa astral simples e descubra o número da casa em que está Vênus nele. Depois, leia o que essa casa representa. Assim, você descobrirá qual área você deve tratar com mais amorosidade e que será favorecida na sua vida em 2021.

