Cleo posa de biquíni cavadíssimo e exibe barriga chapada

Cleo surpreendeu os fãs na noite desta segunda-feira (18) ao publicar um clique nas redes sociais em que surge usando um biquíni estilo fio-dental branco. Na imagem, a atriz que atualmente está no ar na reprise da novela Haja Coração, exibiu barriguinha chapada e curvas do corpo escultural após seguir por um ano um programa de alimentação saudável com orientação da life-coach Mayra Cardi.

Como Cleo emagreceu?

Após perceber que estava vivendo um distúrbio alimentar no segundo semestre de 2019, Cleo resolveu procurar ajuda de Mayra Cardi para ter uma vida mais saudável. Com isso, a life-coach de emagrecimento mais famosa do Brasil iniciou uma estratégia secreta que fez atriz e cantora ‘eliminar 3 quilos de gordura em apenas duas semas’, de acordo com Cardi em entrevista ao site Vix.

Mayra Cardi e sua equipe formada por especialistas como coaching, nutricionistas e chefs de cozinha, elaboraram um plano em que propõe uma mudança na mentalidade do cliente para a perda de peso saudável através de mudanças de hábitos e consciência, segundo informou a profissional à publicação.

Cleo passou a praticar exercícios físicos e a se alimentar de forma saudável com seus pratos preferidos em versões menos calóricas. O cardápio da famosa é adaptado e ela tem a sua disposição um cardápio elaborado pela life-coach e sua equipe.

Distúrbio alimentar

Em agosto de 2019, Cleo falou nas redes sociais que descobriu sofrer de um distúrbio alimentar, o que a fez engordar mais de 20 quilos em pouco mais de um ano. “Acho que é um distúrbio da forma como você se vê, distúrbio alimentar, em que você toma coisas que tiram totalmente sua fome e, de repente, você passa por alguma coisa emocional em que você fica desequilibrada e come o pé da mesa. Não tem fim, você come até passar mal mesmo”, afirmou na época.

Já em outubro do mesmo ano, Cleo desabafou ao Fantástico ser vítima de bady shaming, uma expressão em inglês usada para críticas ao corpo. “Pra mim é uma pressão estética. Quando você é julgada de forma agressiva, profunda, que machuca por causa da forma que você está parecendo…”, disse.

A atriz disse que sentia vergonha de sair nas ruas e ser alvo de críticas por sua então forma física. “Qual o problema de engordar. Não é normal ser julgada por causa da aparência e estética dessa maneira. Eu não to imune a esse tipo de coisa. Mas certos comentários machucam. Eu tô diferente de fato, olha meu rosto, tá diferente… dói, não estou imune a esse tipo de coisa, faz parte do processo, da vida de fato. Morria de medo, vergonha de aparecer nos lugares”, falou Cleo.