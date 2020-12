Haja Coração: relembre os finais da novela das sete

A novela Haja Coração, exibida originalmente entre maio e novembro de 2016 pela Globo, está novamente no ar na faixa das sete. A trama de drama protagonizada por Tancinha (Mariana Ximenes) e Apolo (Malvino Salvador), conta a história de uma feirante que cresce apaixonada pelo vizinho. No entanto, na vida adulta, o publicitário Beto (João Baldasserini) surge em seu caminho disposto a conquistá-la. O DCI relembra o final de Haja Coração.

Tancinha – final Haja Coração

Talvez o desfecho mais aguardado pelo público, Tancinha termina o folhetim ao lado de Apolo. Os dois se casam após o piloto se tornar campeão da Fórmula Rally. Mas antes disso, em uma praia, Beto tenta encontrar a feirante para pedir perdão por seus erros no relacionamento que ambos tinham, mas acaba sendo desprezado pela mocinha no final de Hoje Coração.

Além de terminar feliz e casada ao lado do amor de infância, Tancinha fica rica após a sua cantina de frutas se tornar referência para os consumidores da feira. Ela abre duas filiais da empresa e termina a novela faturando alto com com uma família formada, já que ela adotou os vizinhos (irmãos) que ficaram órfãos.

Apesar de ter terminado a exibição original de Haja Coração com Apolo, Mariana Ximenes foi vista gravando um final alternativo para sua personagem, Tancinha, com João Baldasserini, intérprete de Beto. A TV Globo gravou dois finais alternativos na tentativa de despistar a imprensa. Resta saber se no final de Haja Coração a emissora exibirá o desfecho original ou um dos alternativos.

Beto

Rejeitado por Tancinha, Beto é indicado a um prêmio importante na categoria de publicitário do ano e caba levando a melhor. No palco, o profissional recebe o troféu, mas na hora do discurso é interrompido por um grupo de defensores do meio ambiente que invadiu o local.

O grupo é liderado por uma nova personagem interpretada por Paolla Oliveira, que discutiu com o publicitário e jogou um bolo na cara dele. Beto fica apaixonado pela barraqueira por encontrar se semelhança com seu grande amor, Tacinha. No entanto, o personagem termina com final aberto.

Fedora – final de Haja Coração

A patricinha chega ao final de Haja Coração como uma feirante, profissão da rival Tancinha. No entanto, ela recebe a companhia de Leozinho (Gabriel Godoy), que após passar a novela inteira tentando aplicar um golpe na ricaça, acaba vendendo frutas ao seu lado.

Fedora (Tatá Werneck) ainda procura Tancinha para pedir dicas de como se vestir bem como uma feirante e coloca enchimento nos seios e no bumbum. O resultado da nova empreitada de Fedora? Um sucesso! A personagem de Tatá consegue atrair a clientela e se consolidar na feira como uma das principais vendedoras.

Camila e Giovanni chegam juntos ao final de Haja Coração

Após passar a novela rejeitando Giovanni (Jayme Matarazzo), Camila (Agatha Moreira), salva a vida do irmão de Tancinha e se permite ao amor. Com o relacionamento consolidado, ela adota uma criança negra, mas com o passar do tempo mostra que a sua personalidade forte continua viva.

Rebeca e Aparício

O casal Rebeca (Malu Mader) e Aparício (Alexandre Borges) surgem casados no final de Haja Coração. No entanto, antes do casamento, Teodora resolve pedir uma prova de amor para o garanhão: abrir mão de sua parte na fortuna dos Abdala.

Apesar de se questionar sobre o que teria levado a amada a lhe fazer tal pedido, ele abre mão do dinheiro e assina um acordo. Diante da prova de amor, Aparício não termina o folhetim das sete pobre.

Shirlei e Felipe

Shirlei (Sabrina Petraglia) chega ao final de Haja Coração grávida de Felipe (Marcos Pitombo). Os dois se casam após a irmã de Tancinha ser absolvida de falsas acusações. Carmela (Chandelly Braz) faz as pazes com Shirlei e recupera o sentimento de infância que tinha pela irmã quando criança.

Teodora

O final de Haja Coração se consolida com o desfecho de Teodora (Grace Gianoukas). A ricaça fica com o Tarzan (Guilherme Chelucci) e retorna de carro à ilha onde se conheceram após seu acidente de helicóptero.