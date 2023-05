Como está a Preta Gil? Cantora volta ao trabalho

No começo deste ano, a cantora Preta Gil descobriu um câncer no intestino e por isso precisou se afastar dos shows, a empresa de mídia, entre outros projetos que demandavam sua atenção. Apesar do tratamento, a famosa faz questão de mostrar trechos da sua vida ao público e compartilha detalhes aos fãs, amigos e familiares que a acompanham nas redes.

As boas notícias para os fãs da filha de Gilberto Gil chegaram recentemente, quando a cantora de 48 anos mostrou alegre no Instagram que aos poucos tem voltado ao trabalho.

Como está a saúde de Preta Gil atualmente?

Na luta contra o câncer, a cantora Preta Gil começou dois tratamentos no mês de maio: radioterapia e quimioterapia oral. Ela revelou, pelo Instagram, que fará uma cirurgia. “Estou esperançosa e com muita certeza que esse tratamento vai ser bem sucedido”, comentou.

Na segunda-feira, 22 de maio, a cantora também contou com animação que esteve de volta ao escritório da Mynd, sua agência de marketing. Preta Gil participou de três reuniões e se inteirou sobre o andamento da empresa. Ela disse que vai manter um ritmo tranquilo de trabalho por enquanto e pretende voltar aos poucos.

A cantora mostrou nos stories da rede social que foi recebida pelos funcionários com flores e presentes, e recheados de recadinhos carinhosos de vários departamentos. Ela agradeceu o carinho e publicou fotos e vídeos do reencontro.

No horário de almoço, a cantora foi ao hospital para a radioterapia e depois retornou ao escritório. Mais tarde, quando já estava em casa novamente, compartilhou um texto.

“Hoje voltei a trabalhar, muito de leve (…) Depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha, depois ainda tive a sepse e separação tudo ao mesmo tempo. Um caos, não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho”, escreveu.

“Semana passada uma das enfermeiras que cuidam de mim no hospital me disse que muita gente vai na hora do almoço do trabalho até o hospital fazer a radioterapia e volta para trabalhar. Fiquei com isso na cabeça e conversando com a minha psicóloga eu resolvi voltar aos poucos. Não vão ser todos os dias que estarei me sentindo bem, mas quando estiver, quero trabalhar. Ter ido hoje na Mynd, ter conversado com o time, me fez muito bem”, completou a cantora.

Entre o tratamento e a volta aos poucos ao trabalho, Petra Gil também mostrou que está bem para comparecer a alguns eventos. Depois de meses, a famosa pôde prestigiar o show de Caetano Veloso no último domingo, 21 de maio, ao lado de amigos.

Preta Gil está separada?

Os primeiros rumores sobre o término de Preta Gil e Rodrigo Godoy surgiram em abril, quando informações privadas da dupla foram parar na mídia e revelava algumas crises no relacionamento, como traição e discussões. A situação surgiu na vida da famosa na mesma época em que ela passava por uma internação para tratar uma infecção e a informação não foi confirmada na mídia ou redes sociais da cantora na ocasião.

No entanto, depois de várias suposições, Preta Gil finalmente confirmou a separação. No mesmo texto em que fala sobre a volta ao trabalho, a cantora citou o assunto, mas não se aprofundou. A filha de Gilberto Gil apenas comentou que passou por um momento caótico que reuniu o “tratamento da sepse (infecção) que contraiu e separação ao mesmo tempo”.

Rodrigo e Preta ainda contam com algumas fotos juntos no Instagram. O personal trainer de 34 anos ainda segue a cantora, mas Gil não retribui mais o follow. Eles estavam casados desde 2015.

