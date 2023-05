Como está Silvio Santos hoje? Últimas notícias de 2023

Apresentador não está presente no especial de 60 anos do Programa Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos, 92, não compareceu ao especial de 60 anos de seu próprio programa no SBT, levantando questionamentos sobre o motivo de sua ausência. O famoso já está afastado há meses do comando da atração, que segue por conta de sua filha Patrícia Abravanel. Saiba como está Silvio Santos hoje.

O que aconteceu com Silvio Santos?

Diante da repercussão da ausência do apresentador no SBT, Íris Abravanel, esposa de Silvio Santos, afirmou na última terça-feira, 30, em um encontro de jornalistas que ocorreu na emissora, que o marido está bem. “Está sendo um tempo muito bom como casal, como família. Ele está muito bem”, afirmou.

Também circularam rumores na web de que Silvio estaria com a saúde debilitada. Isso porque o influenciador Rodrigo Leroy contou que Robson Jassa, cabeleireiro e amigo do apresentador, teria falado que a participação do empresário no programa de televisão foi cancelada por motivos de saúde. “Segundo palavras de Jassa, Silvio se encontra um pouco debilitado e mal consegue andar. Portanto, ele não irá comparecer ao evento de 60 anos de seu programa. A informação foi dada por ele, em público, na porta de seu salão, para amigos que estavam esperando que Silvio aparecesse por lá”, disse Leroy.

A assessoria de imprensa do famoso, no entanto, negou a informação ao Metrópoles. “Ele está ótimo de saúde!”, garantiu a equipe.

O especial de 60 anos do Programa Silvio Santos foi gravado em 30 de maio. Patrícia Abravanel, que já está à frente da atração, foi quem comandou o programa, que também contou com a presença de Íris Abravanel e de todas as filhas de Silvio Santos.

O dono do Baú está afastado desde setembro de 2022, quando compareceu ao SBT para gravar um dos quadros ao lado de Patrícia. No entanto, não retornou desde então.

Em uma de suas raras aparições em outubro do ano passado, em um colégio eleitoral, o famoso afirmou ao repórter Roger Turchetti o motivo de seu afastamento. “Eu estava era com preguiça mesmo, estava com preguiça de gravar”, disse aos risos.

Quando vai ao ar o especial de Silvio?

O Programa Silvio Santos especial de 60 anos vai ao ar neste domingo, 4, a partir das 20h, horário de Brasília. Além do canal aberto, também é possível acompanhar a atração através do site da emissora (https://www.sbt.com.br/ao-vivo).

Além da presença da família do famoso, Patrícia também recebe no palco diversos convidados, incluindo o o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Também foram gravados quadros com personalidades que fizeram parte da história do programa, incluindo Adriane Galisteu, Ary Toledo, Décio Piccinini, Eliana, Flor Fernandez, Gilliard, Ivo Holanda, Jane, Lady Zu, Leão Lobo, Lilian Knapp, Liminha, Luís Ricardo, Mara Maravilha, Nahim, Nelson Rubens, Ovelha, Roque, Sarajane, Sérgio Mallandro, Sônia Lima, Sylvinho Blau Blau e Trio Los Angeles.

O Programa Silvio Santos, que fez sua estreia em 1963, é um dos mais antigos da televisão brasileira. Em 1993 a atração recebeu o título de programa mais duradouro do mundo pelo Guinness World Records, mas logo perdeu o título para o Mosaico na TV, exibido desde 1961.

A atração começou a ser transmitida aos domingos da extinta TV Paulista, até que chegou ao SBT, emissora fundada por Silvio. Desde então, o apresentador comandou os domingos na emissora por décadas, até que precisou se afastar em 2020 devido à pandemia de Covid-19.

Silvio retornou aos estúdios do SBT em julho de 2021, mas precisou se afastar novamente depois de contrair coronavírus. Gravou novamente ao lado da filha em setembro do ano passado, mas segue afastado e sem previsão para retorno.

