Como Roberto Carlos conheceu Maria Rita, sua 3ª esposa

O cantor Roberto Carlos, 81 anos, se casou três vezes ao longo da vida, mas ele não esconde que o grande amor de sua vida foi Maria Rita, que faleceu em 2003 aos 38 anos. Desde então, o cantor não assumiu nenhum relacionamento público. Quase 20 anos depois, relembre o romance que ganhou o coração do rei.

Como Roberto Carlos conheceu Maria Rita?

Maria Rita e Roberto Carlos se conheceram em dezembro de 1977, durante um espetáculo em Serra Negra, São Paulo. Na época, ela tinha 16 anos e o cantor 36 anos. A diferença foi um empecilho, já que os pais da jovem proibiram o romance. Para completar, o estava se separando da primeira esposa, Nice.

O jornalista, historiador e biógrafo Paulo Cesar de Araújo conta os miúdos da história no livro "Roberto Carlos em Detalhes", lançado em 2006 pela Editora Planeta. Na obra é revelado que Maria Rita estudava com filha do cantor, Ana Paula, e ela é quem levou a colega para o camarim após o show. Foi assim que os dois se encontraram pela primeira vez.

Ainda de acordo com o livro, Roberto Carlos enviou flores para a jovem no dia seguinte ao encontro, mas os pais de Maria Rita não permitiram o relacionamento.

Na década de 1980, Roberto se casou com a atriz Myriam Rios, mas a relação terminou em 7 anos.

Já nos anos 90, o cantor estava solteiro e reencontrou a pedagoga Maria Rita em show na cidade de Campos do Jordão. Em janeiro de 1992, os dois já estavam morando juntos e em abril de 1996 selaram a união em uma cerimônia discreta, com 20 pessoas.

No de 1998, ela descobriu um câncer no útero e em 1999, aos 38 anos, Maria Rita faleceu. Segundo matéria publicada pela Folha de SP. em 21 de dezembro, a esposa do artista morreu em decorrência de "carcinoma neuroendócrino" (tumor maligno que invade outros órgãos).

Em entrevista a Globo, em dezembro de 2003, o cantor disse que nunca deixaria de amar Maria Rita. "Quando eu digo [na letra da canção Pra Sempre]: 'Tudo nesse mundo pode se modificar. Pode até mudar a posição do sol e do mar que eu vou te amar. Pra sempre né. E isso é a minha realidade", declarou Roberto Carlos, que completou: "eu sei que vou amar Maria Rita eternamente, mesmo que tudo aqui se modifique, nada vai mudar esse sentimento. (...) A gente segue de acordo com as coisas que a gente vai seguindo no caminho né. Mas aqui [no coração], nada muda".

O cantor esta solteiro?

Após a partida de Maria Rita, Roberto Carlos continua solteiro. Alguns nomes de supostas namoradas surgiram ao longo dos anos, mas nenhuma delas foi confirmada como romance do cantor.

Em 2005, a atriz Luciana Vendramini foi um desses apontamentos. A loira surgiu em fotos com o cantor e surgiu em alguns shows, mas os rumores sobre o possível namoro foram negados.

Em 2020, a cantora Tamara Angel, ex-participante do The Voice Brasil, também foi apontada como suposta namorada do cantor após publicar fotos com ele. No entanto, a jovem negou.

