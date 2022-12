Roberto Carlos é casado? Relembre os casamentos do cantor

Roberto Carlos traz muito romantismo em suas canções, o que desperta curiosidade sobre a vida pessoal do cantor: ele é casado atualmente? Com quem já oficializou a união? O cantor foi casado três vezes. A última esposa de Roberto morreu no final dos anos 90 e desde então ele nunca mais subiu ao altar.

Roberto Carlos é casado hoje em dia?

Para a alegria de muitas fãs, o Rei Roberto Carlos não é casado. O cantor de 81 anos não teve novos casórios desde a morte de sua terceira esposa, Maria Rita, em 1999, e assim mantém sua vida amorosa longe da mídia. Em 2020, a cantora e ex-The Voice Brasil Tamara Angel foi apontada como a nova namorada do músico, mas o assunto foi desmentido.

O nome de Tamara tomou a internet após uma matéria do A Tarde é Sua, da RedeTV, indicar que os dois haviam iniciado um relacionamento. A jovem cantora, que na época tinha 27 anos de idade, havia publicado algumas poucas fotos ao lado do cantor nas redes sociais e as teorias tomaram a cabeça do público.

Pouco depois, Tamara Rangel se pronunciou publicamente no Instagram e também em declarações para a imprensa por meio de sua assessoria e negou que tivesse qualquer envolvimento romântico com o cantor. Desde então, novos boatos não surgiram sobre o assunto.

Na época, Tamara publicou fotos que geraram alvoroço na web:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tamara Angel (@tamaraangeloficial)

3 casamentos do Rei

Roberto Carlos se casou pela primeira vez em 1968. Ele juntou as escovas de dente com Cleonice Rossi, que era conhecida apenas como Nice. O relacionamento durou pouco mais de 10 anos e eles se separaram em 1979.

Este primeiro casamento gerou três frutos, os filhos Roberto Carlos Segundo (conhecido como Dudu Braga), Luciana e Ana Paula. Ana Paula faleceu em 2011, aos 45 anos de idade. Ela sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Ela era casada com o músico Paulinho Ferreira.

Outro filho de Roberto Carlos que também já faleceu é Dudu Braga. Ele seguiu os passos do pai na música e se tornou produtor. O famoso morreu em setembro de 2021, aos 52 anos de idade. Na época ele estava em tratamento para um câncer no peritônio.

Nice também já faleceu, ela morreu em maio de 1990, vítima de um câncer de mama.

Myrian Rios

O segundo casamento de Roberto Carlos foi com a atriz Myrian Rios, com quem ficou durante 9 anos. O relacionamento começou em 1980 e eles não tiveram filhos.

Hoje com 64 anos de idade, a famosa soma uma carreira recheada de trabalhos famosos. Ela esteve em A Escrava Isaura (1976), Marrom-Glacê (1979), Ti ti ti (1985 - 1986), Bambolê (1987 - 1988), Malhação (1995), Era uma Vez (1998), O Clone (2001 - 2002), entre outras. O trabalho mais atual da famosa foi a novela Poliana Moça (2022), do SBT, como a personagem Ruth Goulart.

Em 1985, o rei lançou a música A Atriz. A canção tinha inspiração em seu relacionamento com Myrian. Entre 2016 e 2021, Myrian lançou dois livros em que fala sobre sua vida pessoal e chega a citar o ex-marido, Eu, Myrian Rios e Deixa eu contar Como Foi.

Em abril de 2022, em entrevista ao Policast, do SBT, a atriz disse que não tinha ciúmes de Roberto Carlos durante o casamento, mesmo sabendo o quanto o cantor era desejado pelas fãs.

Maria Rita

O terceiro e último casamento de Roberto Carlos foi com Maria Rita. Eles começaram a se relacionar em 1991 e oficializaram a união em abril de 1996. O romance durou até 1999, ano da morte da esposa do rei.

Maria Rita era pedagoga e faleceu aos 38 anos de idade em decorrência de um carcinoma neuroendócrino, tumor maligno que invade outros órgãos. O oncologista que assinou o atestado de óbito da mulher, Sérgio Daniel Simon, disse para a Folha de São Paulo na época que o tipo de câncer de Maria Rita era muito raro.

A morte da terceira esposa causou o primeiro cancelamento do especial de fim de ano do cantor na história. A apresentação especial que o rei faz todos os anos teve início em 1974. Em 1999, ele não gravou o especial, que retornou nos anos 2000. Duas décadas depois, em 2020, o cantor não gravou o especial pela segunda vez na história, desta vez por conta da pandemia do covid-19. O especial retornou a partir de 2021.

