Xuxa e Pelé: relembre o namoro entre realeza da TV e do futebol

Quem lembra do casal Xuxa e Pelé? Os famosos tiveram um relacionamento de alguns anos na década de 1980. O romance estampou as capas de revistas, mas a dupla não chegou a subir no altar. Relembre a história.

Como foi o namoro de Xuxa e Pelé?

Xuxa e Pelé se conheceram quando a moça trabalhava como modelo. A apresentadora favorita dos baixinhos contou em seu livro Memórias, lançado em 2020, que tinha 17 anos de idade na época e posou ao lado do craque para uma capa de revista. Eles estamparam a Manchete ao lado de Luiza Brunet e foi assim que tiveram o primeiro contato.

O craque tentou conversar com a loira por telefone após a sessão de fotos, mas o pai de Xuxa atendeu ao telefonema e pensou ser um trote, desligando na cara do jogador. Depois disso, Pelé ligou novamente.

Desta vez, ela conseguiu falar com ele. Eles foram se conhecendo, pintou o clima e a apresentadora começou a se apaixonar. No entanto, Pelé não quis se envolver quando descobriu que ela era virgem. "Ele disse que não queria ter a responsabilidade de ser o meu primeiro homem", contou no livro.

Os então se distanciaram e Xuxa começou um breve relacionamento com outro pessoa, com quem acabou perdendo a virgindade. Após algum tempo, Xuxa e Pelé se reencontram, desta vez começaram a namorar e o relacionamento foi para frente. A famosa classificou seu romance com o rei do futebol como seu primeiro namoro de verdade.

O relacionamento durou 6 anos. Xuxa também contou no livro que era constantemente traída pelo jogador de futebol: "já aconteceu de em festas eu ver que ele estava com marcas de batom na boca que não era o meu. Para ele, aquilo era normal".

A famosa culpou a juventude e falta de maturidade para aceitar a situação. Ela contou em suas Memórias que aceitava o que o craque falava como "verdade absoluta" e por isso também achava normal as traições do namorado. Após os seis anos juntos, Xuxa disse que "não deu para segurar e o relacionamento jamais teria futuro".

Relacionamentos de Pelé

Xuxa foi um dos romances mais famosos de Pelé, mas o casal não chegou a pisar no altar. Porém, o jogador de futebol trocou alianças em outras três ocasiões: ele se casou três vezes e está atualmente com a terceira esposa.

O primeiro casamento do rei do futebol foi em 1966, com Rosemeri dos Reis Cholbi. O relacionamento durou pouco menos de duas décadas e acabou em 1982. Durante o período que ficaram juntos, o casal teve três filhos.

A primeira delas é a herdeira mais velha do craque, Kelly Cristina Nascimento, de 55 anos. Depois, nasceu Edinho Chobi Do Nascimento (52), que seguiu os passos do pais e se tornou jogador de futebol. Depois, ele passou para o cargo de tecnico. Por último, nasceu Jennifer Nascimento, que atualmente tem 43 anos de idade.

Pouco mais de 10 anos após seu divórcio com Rosemeri, ele se casou com Assíria Nascimento. Eles ficaram juntos até 2008 e tiveram dois filhos, os gêmeos Joshua Nascimento e Celeste Nascimento. Assim como Edinho, Joshua também seguiu os passos do pai no futebol e chegou a jogar no Santos.

Em 2010, Pelé começou um novo relacionamento. Desta vez, ele engatou um romance com a empresária Marcia Aoki. Os dois já haviam se conhecido anos antes e moravam no mesmo prédio em São Paulo, mas nunca haviam se relacionado.

O namoro começou em 2010 e 6 anos depois eles selaram a união. O casório foi privado, para cerca de 100 convidados e realizado no Guarujá. O casal está junto até hoje.

